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Американка выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов после увольнения с работы

10 февраля 2017, 01:51

На полученные деньги женщина и ее муж планируют оплатить счета и отремонтировать свой дом.


Жительница американского штата Колорадо выиграла в лотерею 3,3 миллиона долларов после того, как уволилась с работы. Об этом в четверг, 9 февраля, пишет Mashable.

Яник, полное имя которой не сообщается, играла в лотерею на протяжении 30 лет. Бывшая медсестра ушла с работы в середине января, не зная, что будет делать в дальнейшем. Американка поняла, что слишком устала от своей службы и больше не хочет ей заниматься.

Через несколько недель после увольнения на сайте розыгрыша, который проводится на территории штата, женщина узнала, что сорвала джекпот. Отмечается, что на полученные деньги женщина и ее муж планируют оплатить счета и отремонтировать свой дом.

В январе стало известно, что житель штата Орегон Джомел Паниса (Joemel Panisa) нашел потерянный лотерейный билет, выигравший миллион долларов. Он отыскал конверт с купленным в прошлом январе билетом, когда разбирал бумаги в офисе во время снегопада.

Источник: Lenta.ru.

Фото: @coloradolottery.

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