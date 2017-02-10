10 февраля 2017 года с 22:00 до 23:00 ИС «ЭСФ» будет недоступна и О предоставлении тестового стенда Web-приложения «ЭСФ» с новым механизмом аутентификации в ИС ЭСФ

Уважаемые налогоплательщики!

КГД Министерства финансов РК сообщает, что 10 февраля 2017 года с 22:00 до 23:00 времени Астаны будут проводиться работы по установке обновления Web-приложения информационной системы «Электронные счета фактуры».

Данное обновление включает в себя оптимизацию процесса валидации подписи ЭСФ с использованием отозванных сертификатов.

В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет недоступна.

Кроме того, КГД Министерства Финансов РК уведомляет о предоставлении на бесплатной основе тестового стенда Web-приложения «Электронные счета-фактуры», а также заверения счета-фактуры в электронной форме без использования java-апплетов.

Тестовый стенд доступен по ссылке https://92.46.122.150:8443/esf-web/login

Для работы на Тестовом стенде можно использовать как тестовый сертификат, так и собственные действующие сертификаты НУЦ.

Пин код к сертификатам: 123456

Пароль в ИС ЭСФ: TestPass123

Скачать тестовые сертификаты

Для работы на тестовом стенде необходимо:

1. Скачать программное обеспечение CryptoSocket (скачать).

2. Установить программное обеспечение CryptoSocket согласно инструкции (скачать).

3. Зарегистрироваться на тестовом стенде ИС ЭСФ (тестовый стенд) с использованием собственных действующих сертификатов НУЦ (скачать).

Вопросы, возникающие при тестировании, необходимо направлять на службу поддержки ИС ЭСФ по адресу esfsd@mgd.kz. В теме запроса обязательно указать «Пилотное тестирование».