Неустойчивая погода ждет казахстанцев в пятницу
10 февраля 2017, 06:00
На юге республики в горных районах сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление ветра, лишь на западе республики сохраняется погода без осадков.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
На юге республики в горных районах сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление ветра, лишь на западе республики сохраняется погода без осадков.
В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами – метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28, на юго-западе области временами более 30 м/с. В Южно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман.
В Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Северо-Казахстанской области местами – метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидается метель, днем на большей части, ночью местами усиление ветра 15-25 м/с .
В Карагандинской области местами ожидается метель, туман, ночью на большей части, днем местами усиление ветра 15-25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами - метель, гололед, усиление ветра 17-22, порывы 28 м/с.
В Алматы днем 0°, преимущественно облачно.
В Астане днем -27°, частично облачно.
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Фото: Сильные Новости
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