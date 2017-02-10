Цена "стены Трампа" на границе США с Мексикой составит $21,6 миллиарда
10 февраля 2017, 06:17
В документе указывается, что это будет целая система стен и заборов.
Стена на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп собирается построить для обеспечения безопасности своей страны, обойдется в 21,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в документе указывается, что это будет целая система стен и заборов. Согласно плану, граница таким образом будет "запечатана" на протяжении почти 2 тысяч километров. Предполагается, что работы будут завершены в конце 2020 года.
Ранее Трамп заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, чтобы прекратить приток нелегальных иммигрантов из этой страны в США, а также поставить заслон на пути наркомафии. Американский президент также пообещал, что его соотечетственники не будут платить за эту стену, а всю ее стоимость оплатит Мексика.
Фото: AP Photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843540-2cfac2a9505a21eca07bf846f07fa4ce
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...