Сборную Казахстана по биатлону обыскали по подозрению в допинге

Во время обыска в гостинице у членов казахской команды было изъято медицинское оборудование, препараты и мобильные телефоны.

В австрийском Хохфильцене, где в четверг начинается чемпионат мира по биатлону, криминальная полиция провела обыск в расположении национальной сборной Казахстана. Спортсменов подозревают в применении допинга, сообщает Би-би-си.





Во время обыска в гостинице у членов казахской команды было изъято медицинское оборудование, препараты и мобильные телефоны.





По данным полиции, расследование началось еще в январе, после того как у одной из бензоколонок вблизи отеля, где проживает сборная Казахстана, была найдена картонная коробка с медицинскими принадлежностями, в том числе шприцами, пробирками и рецептами, а также аккредитациями на несколько соревнований Международного союза биатлонистов, под эгидой которого проводится в том числе нынешний чемпионат мира в Хохфильцене.





Находка была передана в Австрийское антидопинговое агентство, эксперты которого пришли к заключению, что найденные вещи принадлежат казахской сборной.





Сотрудники агентства взяли у представителей казахстанской сборной анализы мочи и крови.





Глава федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов подтвердил информацию о находке на автозаправке в городе Инцель недалеко от Рупольдинга, а также обыски в комнатах спортсменов. По его словам, это была коробка "с отходами медикаментов и аккредитацией врача нашей команды".





Несмотря на проведенный в среду вечером обыск, казахские спортсмены допущены к участию в соревнованиях, в том числе в первом виде программы - в смешанной эстафете.





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