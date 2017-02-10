В Экибастузе полуголый мужчина вскрыл вены в магазине
10 февраля 2017, 06:46
На видео, выложенном в социальные сети, полуголый мужчина размахивал ножом и требовал мак, а не получив желаемое, вскрыл себе вены.
Хулиган, который в полуголом виде явился с ножом в экибастузский магазин, угрожал посетителям и вскрыл себе вены, получил трое суток ареста, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
На видео, выложенном в социальные сети, полуголый мужчина размахивал ножом и требовал мак, а не получив желаемое, вскрыл себе вены.
Хулигана забрали полицейские, вызванные сотрудниками магазина. Как сообщили в прокуратуре на запрос нашего информагентства, хулиганом оказался неоднократно судимый 31-летний Николай Булумбаев, состоящий с мая 2015 года на профилактическом учёте в местной полицейский службе как «формально подпадающий под административный надзор».
В мае прошлого года он поставлен на учет как «лицо, употребляющее наркотические вещества». Специализированный административный суд признал мужчину виновным по ст. 434 ч. КоАП РК «Хулиганство» и арестовал на трое суток. Прокуратура Экибастуза благодарит всех небезучастных жителей за любые сообщения о совершаемых в городе правонарушениях.
Фото: скриншот
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