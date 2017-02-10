Амаль и Джордж Клуни ждут двойню

Джордж Клуни и его супруга от комментариев отказываются, однако папарацци удалось заснять Амаль с округлившимся животом.

Актёр Джордж Клуни и его супруга Амаль ждут двойню, сообщает Life.ru.





Дочь и сын четы должны появиться на свет в июне. Об этом во время шоу на телеканале CBS рассказала журналистка и телеведущая Джули Чен.





"Бейонсе не единственная суперзвезда, которая ждёт близнецов. В очереди за поздравлениями Джордж и Амаль Клуни", — отметила Чен.





Напомним, о беременности известного юриста Амаль Аламуддин уже несколько месяцев ходят слухи. Джордж Клуни и его супруга от комментариев отказываются, однако папарацци удалось заснять Амаль с округлившимся животом.



