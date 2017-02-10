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Амаль и Джордж Клуни ждут двойню

10 февраля 2017, 07:04

Джордж Клуни и его супруга от комментариев отказываются, однако папарацци удалось заснять Амаль с округлившимся животом.


Актёр Джордж Клуни и его супруга Амаль ждут двойню, сообщает Life.ru.

Дочь и сын четы должны появиться на свет в июне. Об этом во время шоу на телеканале CBS рассказала журналистка и телеведущая Джули Чен.

"Бейонсе не единственная суперзвезда, которая ждёт близнецов. В очереди за поздравлениями Джордж и Амаль Клуни", — отметила Чен.

Напомним, о беременности известного юриста Амаль Аламуддин уже несколько месяцев ходят слухи. Джордж Клуни и его супруга от комментариев отказываются, однако папарацци удалось заснять Амаль с округлившимся животом.

Фото: РИА Новости

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