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В Астане и Костанае отменены занятия в школах

10 февраля 2017, 07:24

Занятия для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются.


В Астане отменены занятия в школах для первой смены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования.

"В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении.

Также, учащимся с нулевого по 11 класс города Костанай, отменили занятия из-за сильных морозов. Там сейчас -29 градусов.

Фото: Вести.ру



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