В Астане и Костанае отменены занятия в школах
10 февраля 2017, 07:24
Занятия для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются.
В Астане отменены занятия в школах для первой смены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования.
"В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении.
Также, учащимся с нулевого по 11 класс города Костанай, отменили занятия из-за сильных морозов. Там сейчас -29 градусов.
Фото: Вести.ру
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