Лисицу из центрального парка Актобе могут усыпить

Вне зависимости от того, бешеная лисица или здоровая, подпускать ее близко к себе не следует.

Лисица, которую часто видят жители Актобе в парке Парке имени Первого Президента РК, могут усыпить, сообщает Актобе Times.





Животное несколько раз попадалось на глаза актюбинцев.





"Мы переговорили с руководителем парка и работниками. Они сказали, что дважды видели ее. Возможно, у нее где-то там нора есть. Как только работники нам сообщат о появлении лисицы, мы направим своих сотрудников. Если они отловят животное, то его усыпят", - заявил руководитель Городского отдела ветеринарии Усен Танирбергенов.





Танирбергенов отметил, что вне зависимости от того, бешеная лисица или здоровая, подпускать ее близко к себе не следует.



