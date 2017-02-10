Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Лисицу из центрального парка Актобе могут усыпить

10 февраля 2017, 07:41

Вне зависимости от того, бешеная лисица или здоровая, подпускать ее близко к себе не следует.


Лисица, которую часто видят жители Актобе в парке Парке имени Первого Президента РК, могут усыпить, сообщает Актобе Times.

Животное несколько раз попадалось на глаза актюбинцев.

"Мы переговорили с руководителем парка и работниками. Они сказали, что дважды видели ее. Возможно, у нее где-то там нора есть. Как только работники нам сообщат о появлении лисицы, мы направим своих сотрудников. Если они отловят животное, то его усыпят", - заявил руководитель Городского отдела ветеринарии Усен Танирбергенов.

Танирбергенов отметил, что вне зависимости от того, бешеная лисица или здоровая, подпускать ее близко к себе не следует.

Фото: Актобе Times

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...