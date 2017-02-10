Лисицу из центрального парка Актобе могут усыпить
10 февраля 2017, 07:41
Вне зависимости от того, бешеная лисица или здоровая, подпускать ее близко к себе не следует.
Лисица, которую часто видят жители Актобе в парке Парке имени Первого Президента РК, могут усыпить, сообщает Актобе Times.
Животное несколько раз попадалось на глаза актюбинцев.
"Мы переговорили с руководителем парка и работниками. Они сказали, что дважды видели ее. Возможно, у нее где-то там нора есть. Как только работники нам сообщат о появлении лисицы, мы направим своих сотрудников. Если они отловят животное, то его усыпят", - заявил руководитель Городского отдела ветеринарии Усен Танирбергенов.
Танирбергенов отметил, что вне зависимости от того, бешеная лисица или здоровая, подпускать ее близко к себе не следует.
Фото: Актобе Times
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843545-f25d2d76cdf989d6f42a9601bc4aebac
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...