Японский рекордсмен за минуту щелкнул пальцами 296 раз

Фудзимура утверждает, что научился щелкать пальцами у своей матери, когда был подростком.

Японский студент Сатоюки Фудзимура (Satoyuki Fujimura) сумел за минуту щелкнуть пальцами 296 раз и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Lenta.ru.





Рекорд был установлен во время телешоу Tantei! Knightscoop в присутствии официального судьи Гиннесса. На видео заметно, что к концу отпущенного ему времени студент начал уставать. Некоторые щелчки давались ему с трудом и были едва слышны.





Судья изучил видеозапись при помощи двух профессиональных звукорежиссеров и установил, что лишь 296 щелчков сопровождались различимым звуком. Этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы засчитать результат. Прежний рекордсмен сделал за минуту на 18 щелчков меньше.





Фудзимура утверждает, что научился щелкать пальцами у своей матери, когда был подростком.





1 февраля сообщалось, что в Австрии 508 человек вереницей спустились с горы на санках, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.







