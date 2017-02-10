При теракте на рынке в Израиле пострадали восемь человек
10 февраля 2017, 08:55
Подозреваемый в его совершении схвачен, уточнили в полиции.
В результате стрельбы на рынке в центре израильского города Петах-Тиква пострадали по меньшей мере восемь человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает РБК.
Как пояснил представитель правоохранительных органов Петах-Тиквы, инцидент был признан терактом. Подозреваемый в его совершении схвачен, уточнили в полиции.
Все пострадавшие госпитализированы, сообщил собеседник телеканала. Степень их ранений, по его словам, оценивается «от легкой до средней».
Как уточняет израильская газета Haaretz, подозреваемым оказался 18-летний палестинец из города Наблус. Как уточнили в полиции, сначала он открыл огонь по посетителям рынка и прохожим из оружия, а затем, после того, как оно, видимо, заклинило, набросился на человека с «острым предметом».
Ранее, 27 января, в Мали задержали трех подозреваемых в совершении теракта в военном лагере. Тогда в результате нападения погибли 77 человек, еще более 100 получили ранения. Сам теракт произошел 18 января. В этот день на территории военного лагеря взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Фото: Комсомольская правда
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