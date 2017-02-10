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Более 400 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

10 февраля 2017, 09:06

Большая часть животных погибла.


Более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, передает РИА Новости со ссылкой на Radio New Zealand.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.

Отмечается, что речь идет об одном из самых массовых инцидентов, связанных с гибелью китов или дельфинов в Новой Зеландии.

Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.

Фото: REUTERS/ STRINGER

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