Три авиарейса задержаны в Международном аэропорту Алматы
10 февраля 2017, 09:25
Отмененных реисов нет.
По состоянию на 08/02-09/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны три авиарейса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
Среди задержанных авиарейсов:
1 DV725 Алматы-У-Каменогорск (метеоусловия в аэропорту назначения) Скат
2 КС131 Алматы-Душанбе (Ожидание резервного экипажа) Эйр Астана
3 DV739 Алматы-Жезказган (Ожидание экипажа с другого рейса) Скат
В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 2200 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: dknews.kz
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