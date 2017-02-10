Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Алматинские вокзалы очистят от многочисленных торговых киосков

10 февраля 2017, 09:28

Изменения невозможно не заметить, говорят горожане.


В зданиях алматинских вокзалов больше не будет многочисленных торговых киосков. Их заменят минимаркет и газетный ларёк. Очередная своеобразная чистка в торговых рядах ожидается до конца февраля, передает телеканал "Алматы".

Буквально месяц назад на территории вокзала Алматы-1 царил хаос. Ряд торговых палаток с фаст-фудом, газетами и журналами и постоянные автомобильные пробки создавали неудобства для горожан и гостей. Решением суда все 28 киосков были демонтированы в начале января.

«В настоящее время производится принудительное исполнение решения суда. На данные объекты есть исполнение о принудительном сносе. То есть данные объекты незаконно здесь построены, о чем имеется решение суда, на основании которого мы сейчас производим принудительное исполнение», – сказал судебный исполнитель Рахим Орынбаев.

Изменения невозможно не заметить, говорят алматинцы. Горожане отмечают, что территория вокзала значительно преобразилась за короткое время - нет автомобильных пробок, как раньше, упорядочены автобусные стоянки, определены места парковок для машин инвалидов.

Всего, на территории двух вокзалов за два дня были снесены порядка пятидесяти незаконных торговых точек. В основном это газетные и продуктовые киоски. Уже в конце февраля начнётся демонтаж ряда магазинов в здании вокзалов. Пассажиров будут обслуживать только один минимаркет и газетный киоск.


Авторы: Айбану Анарбаева, Ескендир Тогысбаев
Фото: maps.resurs.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...