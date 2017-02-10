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Вице-президент Пенс: США не успокоятся, пока не уничтожат своих врагов

10 февраля 2017, 09:30

Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас.


США не успокоятся до тех пор, пока не уничтожат террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ) и других своих врагов, заявил американский вице-президент Майк Пенс, передает РИА Новости.

"Варвары из ИГ жестоко расправляются с теми, кто мешает их попыткам создать мировой халифат. И они не остановятся до тех пор, пока мы не остановим их. А мы их остановим", — заверил Пенс.

Как отметил Пенс, "силы радикального исламского экстремизма стараются уничтожить не только американский народ, но и саму жизнь".

"Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас. Но будьте уверены: президент (США Дональд) Трамп и его администрация и эта страна никогда не остановятся, пока враги не будут уничтожены и наше государство снова не будет в безопасности", — сказал Пенс, выступая в Военной академии в Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк.

Фото: REUTERS/ Jonathan Ernst

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