Вице-президент Пенс: США не успокоятся, пока не уничтожат своих врагов
10 февраля 2017, 09:30
Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас.
США не успокоятся до тех пор, пока не уничтожат террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ) и других своих врагов, заявил американский вице-президент Майк Пенс, передает РИА Новости.
"Варвары из ИГ жестоко расправляются с теми, кто мешает их попыткам создать мировой халифат. И они не остановятся до тех пор, пока мы не остановим их. А мы их остановим", — заверил Пенс.
Как отметил Пенс, "силы радикального исламского экстремизма стараются уничтожить не только американский народ, но и саму жизнь".
"Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас. Но будьте уверены: президент (США Дональд) Трамп и его администрация и эта страна никогда не остановятся, пока враги не будут уничтожены и наше государство снова не будет в безопасности", — сказал Пенс, выступая в Военной академии в Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк.
Фото: REUTERS/ Jonathan Ernst
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843554-c5ee55bd346728502fd9497e3afc0ab1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...