Вице-президент Пенс: США не успокоятся, пока не уничтожат своих врагов

Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас.

США не успокоятся до тех пор, пока не уничтожат террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ) и других своих врагов, заявил американский вице-президент Майк Пенс , передает , передает РИА Новости





"Варвары из ИГ жестоко расправляются с теми, кто мешает их попыткам создать мировой халифат. И они не остановятся до тех пор, пока мы не остановим их. А мы их остановим", — заверил Пенс.





Как отметил Пенс, "силы радикального исламского экстремизма стараются уничтожить не только американский народ, но и саму жизнь" .





"Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас. Но будьте уверены: президент (США Дональд) Трамп и его администрация и эта страна никогда не остановятся, пока враги не будут уничтожены и наше государство снова не будет в безопасности", — сказал Пенс, выступая в Военной академии в Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк.



