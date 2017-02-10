Полицейские задержали жителя Павлодара, везшего 20 ящиков контрафактной водки на поминки
10 февраля 2017, 09:31
Штраф 50 МРП грозит мужчине.
Сотрудниками полиции задержан мужчина, перевозивший в своей машине контрафактную водку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.
Полицейскими на автодороге «Павлодар-Кызылорда» была остановлена автомашина марки Volkswagen Sharan под управлением 56-летнего жителя Павлодара.
При проверке багажника стражами порядка была обнаружена алкогольная продукция в стеклянных бутылках без акцизных марок и сертификата в количестве 10 ящиков или 200 бутылок.
Со слов мужчины, он вёз их для проведения поминок, и якобы не знал том, что везет нелицензированную алкогольную продукцию.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено административное производство по ст. 283 ч.2 КРКоАП - нарушение правил маркировки алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными маркам. Санкция данной статьи на физических лиц предусматривает административный штраф в размере 50 МРП (113450 тенге).
Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. Расследование продолжается.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843555-fd8ffaeee6239249a40424ba94fe82b7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...