Полицейские задержали жителя Павлодара, везшего 20 ящиков контрафактной водки на поминки

Сотрудниками полиции задержан мужчина, перевозивший в своей машине контрафактную водку, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Полицейскими на автодороге «Павлодар-Кызылорда» была остановлена автомашина марки Volkswagen Sharan под управлением 56-летнего жителя Павлодара.





При проверке багажника стражами порядка была обнаружена алкогольная продукция в стеклянных бутылках без акцизных марок и сертификата в количестве 10 ящиков или 200 бутылок.





Со слов мужчины, он вёз их для проведения поминок, и якобы не знал том, что везет нелицензированную алкогольную продукцию.





В настоящее время в отношении задержанного возбуждено административное производство по ст. 283 ч.2 КРКоАП - нарушение правил маркировки алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными маркам. Санкция данной статьи на физических лиц предусматривает административный штраф в размере 50 МРП (113450 тенге).





Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. Расследование продолжается.