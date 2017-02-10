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Полицейские задержали жителя Павлодара, везшего 20 ящиков контрафактной водки на поминки

10 февраля 2017, 09:31

Штраф 50 МРП грозит мужчине.


Сотрудниками полиции задержан мужчина, перевозивший в своей машине контрафактную водку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.

Полицейскими на автодороге «Павлодар-Кызылорда» была остановлена автомашина марки Volkswagen Sharan под управлением 56-летнего жителя Павлодара.

При проверке багажника стражами порядка была обнаружена алкогольная продукция в стеклянных бутылках без акцизных марок и сертификата в количестве 10 ящиков или 200 бутылок.

Со слов мужчины, он вёз их для проведения поминок, и якобы не знал том, что везет нелицензированную алкогольную продукцию.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено административное производство по ст. 283 ч.2 КРКоАП - нарушение правил маркировки алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными маркам. Санкция данной статьи на физических лиц предусматривает административный штраф в размере 50 МРП (113450 тенге).

Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. Расследование продолжается.

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