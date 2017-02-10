Казахстанцы торопятся обзавестись жильем, пока цены не возобновили рост

Рост числа сделок на рынке жилья в 2016 году составил 15% против 5% в 2015 году.

Стабилизация цен на недвижимость стимулирует рост активности на рынке жилья. За 2016 год казахстанцы заключили более 190 тысяч сделок по купле-продаже квартир и индивидуальных домов. По сравнению с 2015 годом число сделок выросло сразу на 15%, или на 24 тысячи единиц , сообщает , сообщает Ranking.kz





Рост активности в секторе в 2016 году значительно превышает темп в 2015 году. Напомним, что в 2015 году на рынке жилья было произведено на 5% больше сделок, чем годом ранее - или на 8 тысяч единиц.

Примечательно, что увеличению сделок по купле-продаже жилья не мешает сокращение реальных доходов казахстанцев в 2016 году, зафиксированное впервые за последние 6 лет. Падение составило почти 5%.









Покупатели и продавцы решили воспользоваться моментом, который им предоставила стабилизация цен на рынке жилья. После сильного роста в 2015 году, цены в 2016 году не только не увеличились, но даже показали некоторый спад. За прошлый год стоимость квадратного метра в новостройках в РК упала на 4%, цены на вторичное жилье уменьшились меньше - на 1%.

Напомним, что в 2015 году продавцы фактически моментально отреагировали на резкий переход к свободно плавающему валютному курсу тенге. В результате стоимость продажи нового жилья за год выросла на 20%, на вторичное жилье - на 10%.

В перспективе объем предложения на рынке жилья должен увеличиться многократно из-за запуска с этого года жилищной программы "Нұрлы Жер". Основная цель программы - обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет, указано в послании народу Казахстана от 31 января 2016 года.

Для достижения данной цели планируется реализация комплекса мер: удешевление банковских кредитов для застройщиков за счет предоставления государством субсидий через Фонд "Даму"; субсидирование ипотечных кредитов для населения; продолжение строительства кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка. Кроме того, для социально уязвимых слоев населения акиматы продолжат развивать арендное жилье без права выкупа, а для массового жилищного строительства предполагается выделить соответствующие земельные участки.





Лидером по приросту числа сделок в 2016 году стала Астана - за прошедший год здесь было заключено на 9,3 тысячи больше сделок, или на 54%, чем в 2015 году. Всего за год в столице было заключено 26,5 тысяч сделок, или 14% всего объема за 2016 год.

На втором месте - Алматы, где количество заключенных сделок в 2016 году на 8 тысяч, или на 40%, превысило уровень предыдущего года. На долю Алматы приходится 15% республиканского рынка купли-продажи жилья.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область. По приросту показателя она сильно отстает от Астаны и Алматы - он составил 1,5 тысяч. Всего в 2016 году в области было заключено 19,4 тысячи таких сделок, или 10% всего объема по РК.







