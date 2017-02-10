Искусственные куриные яйца из Китая напугали казахстанцев

Внешне они ничем не отличаются от настоящих, по вкусовым качествам подделку заметить тоже сложно. Но несут такие яйца не куры! - сообщает - сообщает Первый канал Евразия





Их создают люди из химических соединений и неорганических материалов. Информация дошла до министерства сельского хозяйства.





Вице-министр Кайрат Айтуганов ролики назвал информационным «вбросом».





И разъяснил, что куриную продукцию из Поднебесной Казахстан не покупает. Отечественные производители полностью удовлетворяют спрос, который есть на рынке. Более того, китайские предприниматели сами активно покупают и вывозят нашу продукцию, потому что она экологически чистая.





«Я хочу сказать, по куриному яйцу Казахстан полностью удовлетворяет свои потребности. И мало того, что в 2016-м году именно производители куриных яиц экспортировали в Россию и другие страны, увеличили экспорт куриного яйца в двенадцать с половиной раз», - говорит Кайрат Айтуганов, вице-министр сельского хозяйства.







