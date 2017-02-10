Искусственные куриные яйца из Китая напугали казахстанцев
10 февраля 2017, 09:44
В интернете появились видеоролики, в которых показано производство фальшивых яиц.
Внешне они ничем не отличаются от настоящих, по вкусовым качествам подделку заметить тоже сложно. Но несут такие яйца не куры! - сообщает Первый канал Евразия.
Их создают люди из химических соединений и неорганических материалов. Информация дошла до министерства сельского хозяйства.
Вице-министр Кайрат Айтуганов ролики назвал информационным «вбросом».
И разъяснил, что куриную продукцию из Поднебесной Казахстан не покупает. Отечественные производители полностью удовлетворяют спрос, который есть на рынке. Более того, китайские предприниматели сами активно покупают и вывозят нашу продукцию, потому что она экологически чистая.
«Я хочу сказать, по куриному яйцу Казахстан полностью удовлетворяет свои потребности. И мало того, что в 2016-м году именно производители куриных яиц экспортировали в Россию и другие страны, увеличили экспорт куриного яйца в двенадцать с половиной раз»,- говорит Кайрат Айтуганов, вице-министр сельского хозяйства.
Фото с сайта Oxu.az
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843557-c294a595a6b3e9d6d38078e26de3ca54
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...