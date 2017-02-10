Димаш Кудайбергенов возглавил топ самых популярных звезд в Китае

«В Китае каждую неделю публикуется рейтинг популярности звезд (не только певцы, но и актеры, ведущие и др.). Он составляется из расчета частоты упоминания имен в Интернете, запросов в поисковике, по просмотрам видео артиста, телевизионному рейтингу и т.п. Вашему вниманию топ 10-ка популярных звезд в Китае: Димаш вторую неделю подряд на первом месте!», - написал на своей странице в социальной сети Instagram Алпамыс Шаримов - официальный представитель и друг Димаша Кудайбергенова.







