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Новости за сегодня

Бердыбек Сапарбаев проводит антиинфляционную политику сдерживания цен

 

В Актюбинской области снижены цены на социально-значимые продукты на 10 до 30%. Об этом информационному центру «Ақтөбе акпарат» сообщили в АО «НК «СПК» «Актобе».

Руководством региона поставлены конкретные задачи по обеспечению продовольственной безопасности области за счет стабильного роста производства продукции растениеводства и продукции их переработки, повышению продуктивности и качества животноводческой продукции, производству конкурентоспособной продукции и увеличению экспортного потенциала, обеспечению устойчивого экономического и социального развития агропромышленного комплекса.

Во исполнение поручений акима области АО «НК «СПК» «Актобе» проводится активная работа по развитию рынка продовольственных товаров и насыщения его качественной местной сельхозпродукцией по сниженным ценам, что особенно актуально в условиях экономического кризиса.

Для сглаживания сезонных колебаний цен на основные социально-значимые продукты питания активизирована работа стабилизационного фонда, оператором которого является «СПК «Актобе».

СПК была создана современная инфраструктура, связывающая поставщиков и потребителей без участия перекупщиков и посредников, что позволяет товаропроизводителям напрямую реализовывать продукцию, а покупателям - приобретать качественные товары по доступным ценам. Сеть мини-рынков и социальных павильонов, предназначенных для реализации сельскохозяйственной продукции, расширена до 24.

- Благодаря возможности реализации товаров без посредников, цены были снижены более чем на 10% от рыночных. На рынке «Табыс» в 2016 году проведены более 20 сельскохозяйственных ярмарок, выездные ярмарки в г. Астана и Кызылорда. По поручению главы региона в области продолжается активная работа по развитию межрегиональной кооперации: организованы системные поставки овощей и продуктов питания из соседних регионов, которые реализуются на рынке «Табыс», социальных магазинах и мини-рынках г. Актобе. Результаты ежедневного мониторинга цен показывают, что цены на социально-значимые товары ниже на 10-30% среднегородских, - отметили в СПК «Актобе».

 

10 февраля 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Актюбинского областного акимата

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