Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Костанае вынесен приговор женщине, расцарапавшей лицо полицейскому

10 февраля 2017, 09:58

Женщина обвинялась по статье «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».


Суд № 2 Костаная огласил приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы областного центра, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

22 декабря 2016 года в дежурную часть Южного ОП УВД г.Костанай поступило сообщение от женщины. Она сообщила о том, что в ее квартире пьяная дочь с сожителем устроили семейный скандал.

«По прибытию участковый инспектор полиции потребовал от мужчины проехать совместно с ним в опорный пункт полиции, на что последний отказался. Дочь звонившей на предпринятые действия сотрудника полиции в отношении сожителя отреагировала агрессивно. Набросившись на участкового инспектора, женщина расцарапала ему лицо», — говорится в информации суда.

Приговором суда женщина признана виновной в содеянном. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.

Наталья Луговская
Фото с сайта 112.ua

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...