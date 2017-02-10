В Костанае вынесен приговор женщине, расцарапавшей лицо полицейскому

Женщина обвинялась по статье «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».

Суд № 2 Костаная огласил приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы областного центра, передаёт передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.





22 декабря 2016 года в дежурную часть Южного ОП УВД г.Костанай поступило сообщение от женщины. Она сообщила о том, что в ее квартире пьяная дочь с сожителем устроили семейный скандал.





«По прибытию участковый инспектор полиции потребовал от мужчины проехать совместно с ним в опорный пункт полиции, на что последний отказался. Дочь звонившей на предпринятые действия сотрудника полиции в отношении сожителя отреагировала агрессивно. Набросившись на участкового инспектора, женщина расцарапала ему лицо», — говорится в информации суда.





Приговором суда женщина признана виновной в содеянном. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.





Наталья Луговская