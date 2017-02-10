В Костанае вынесен приговор женщине, расцарапавшей лицо полицейскому
10 февраля 2017, 09:58
Женщина обвинялась по статье «Применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти».
Суд № 2 Костаная огласил приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы областного центра, передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
22 декабря 2016 года в дежурную часть Южного ОП УВД г.Костанай поступило сообщение от женщины. Она сообщила о том, что в ее квартире пьяная дочь с сожителем устроили семейный скандал.
«По прибытию участковый инспектор полиции потребовал от мужчины проехать совместно с ним в опорный пункт полиции, на что последний отказался. Дочь звонившей на предпринятые действия сотрудника полиции в отношении сожителя отреагировала агрессивно. Набросившись на участкового инспектора, женщина расцарапала ему лицо», — говорится в информации суда.
Приговором суда женщина признана виновной в содеянном. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.
Наталья Луговская
Фото с сайта 112.ua
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