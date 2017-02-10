Как Головкин готовится к бою Джейкобсом

10 февраля 2017, 10:04

Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке.


Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин продолжает подготовку к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом в калифорнийском лагере Big Bear, сообщает Zakon.kz.



Видео чемпионской тренировки было опубликовано на официальной группе GGG в ВКонтакте.



Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке.


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