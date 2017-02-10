Как Головкин готовится к бою Джейкобсом
10 февраля 2017, 10:04
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин продолжает подготовку к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом в калифорнийском лагере Big Bear, сообщает Zakon.kz.
Видео чемпионской тренировки было опубликовано на официальной группе GGG в ВКонтакте.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com