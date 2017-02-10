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Новости за сегодня

В ВКО и Актобе задержаны должностные лица МВД РК и ДГД

 

Национальным бюро по противодействию коррупции задержаны должностные лица органов внутренних дел и государственных доходов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацбюро.

Изобличен начальник Актюбинского управления Западного регионального военно-следственного управления МВД РК подполковник Абдулаев С., который требовал два миллиона тенге от сотрудников воинской части ПС КНБ за не привлечение к уголовной ответственности.

При получении части требуемой взятки в сумме 700 тысяч тенге Абдулаев С. задержан с поличным и водворен в ИВС УВД г.Актобе.

Кроме того, за подстрекательство к даче взятки 250 тысяч тенге руководителю Управления государственных доходов по Аякозскому региону ДГД по ВКО задержана комендант этого же учреждения Кожаева Ж.

Незаконное вознаграждение предназначалось за разрешение торговли алкогольной продукцией на центральном рынке г.Аякоз и общее покровительство.

Кожаева Ж. задержана и водворена в ИВС ОВД Аякозского района.

Проводится досудебное расследование.

 

10 февраля 2017, 09:05
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

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