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Новости за сегодня

Алматинские вокзалы очистят от многочисленных торговых киосков

 

В зданиях алматинских вокзалов больше не будет многочисленных торговых киосков. Их заменят минимаркет и газетный ларёк. Очередная своеобразная чистка в торговых рядах ожидается до конца февраля, передает телеканал «Алматы».

Буквально месяц назад на территории вокзала Алматы-1 царил хаос. Ряд торговых палаток с фаст-фудом, газетами и журналами и постоянные автомобильные пробки создавали неудобства для горожан и гостей. Решением суда все 28 киосков были демонтированы в начале января.

«В настоящее время производится принудительное исполнение решения суда. На данные объекты есть исполнение о принудительном сносе. То есть данные объекты незаконно здесь построены, о чем имеется решение суда, на основании которого мы сейчас производим принудительное исполнение», - сказал судебный исполнитель Рахим Орынбаев.

Изменения невозможно не заметить, говорят алматинцы. Горожане отмечают, что территория вокзала значительно преобразилась за короткое время - нет автомобильных пробок, как раньше, упорядочены автобусные стоянки, определены места парковок для машин инвалидов.

Всего, на территории двух вокзалов за два дня были снесены порядка пятидесяти незаконных торговых точек. В основном это газетные и продуктовые киоски. Уже в конце февраля начнётся демонтаж ряда магазинов в здании вокзалов. Пассажиров будут обслуживать только один минимаркет и газетный киоск.

 

Айбану Анарбаева, Ескендир Тогысбаев

10 февраля 2017, 09:26
Источник, интернет-ресурс: Сайт ТК «Алматы»

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