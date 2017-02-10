«Тушите меня семеро» — соцсети в восторге от канадского пожарного в плавках

В соцсетях стал популярен потрясающе красивый канадский пожарный по имени Маршалл Перрин.





Bigpicture.ru изучил инстаграм Перрина и перевел его интервью — о том, как на него повлияло возвращение в спортзал, какие комментарии подписчиков он не хотел бы показывать маме и как он представляет себе девушку мечты.





Фото опубликовано Marshall Perrin (@marshalliss) Сен 13 2015 в 8:59 PDT





Так Маршалл выглядит на работе.





Но любят его в первую очередь за фотографии с голым торсом. Рост Маршалла — 193 сантиметра, он великолепно сложен и охотно это демонстрирует. Сейчас у пожарного почти 400 тысяч подписчиков в Instagram.





Фото опубликовано Marshall Perrin (@marshalliss) Фев 7 2016 в 3:55 PST

В интервью Huffington Post он рассказал, с чего началась его популярность: «Ну, я слышал об Instagram. Как и с другими приложениями, мне понадобилось какое-то время, чтобы поставить его себе. Так же было со Snapchat: я долго не мог к нему привыкнуть. В общем, я знал о существовании Instagram, один мой друг сказал, что мне стоит его поставить, я так и сделал. Сначала я публиковал обычные вещи: свои фото, друзей, семью, но примерно два года назад (интервью было взято в 2016 году. — прим. ред.) я вернулся в тяжелую атлетику и начал рассказывать о своем прогрессе. Тогда моя аудитория стала расти».







Фото опубликовано Marshall Perrin (@marshalliss) Апр 2 2016 в 12:45 PDT

«Многих людей сперва заинтересовали мои татуировки. Но действительно много подписчиков стало добавляться тогда, когда я начал рассказывать о спорте. Фитнесом увлекаются многие — им правда нравились эти записи».





- Ты думал, что станешь так популярен, когда зарегистрировался в Instagram?





Маршалл: Хочу сказать, что нет. Я не представлял, что буду использовать его как площадку для самопрезентации и пользоваться всеми этими возможностями, которые сейчас дают социальные медиа. Но как только мой аккаунт немного подрос (не хочу, чтобы это звучало высокомерно или самоуверенно) — я стал обращать внимание на страницы людей со 100, 200 тысячами подписчиков и думать, как этого достичь самому.





Фото опубликовано Marshall Perrin (@marshalliss) Янв 28 2016 в 5:08 PST





«Тогда я начал уделять время своей странице в Instagram и понял, что в наше время это хороший инструмент, с помощью которого можно показать миру, кто ты и что за человек. Я просто был собой и публиковал вещи, которые мне важны (прогресс в фитнесе). Два года спустя у меня было более 200 тысяч подписчиков».





Маршалл говорит, что хотел бы владеть успешным бизнесом: «Это могла бы быть линия одежды или что-то вроде того. В Instagram есть все возможности для продвижения бизнеса».





Пожарный объясняет, что при росте 193 сантиметра не получается носить дизайнерские вещи брендов вроде G-Star или Diesel: они недостаточно хорошо сидят. Поэтому он хочет сконструировать собственные вещи, которые бы подходили высоким людям.



One time.. ➰ #fwtt Фото опубликовано Marshall Perrin (@marshalliss) Апр 25 2016 в 4:56 PDT

Перрину поступают рекламные предложения: например, в своем аккаунте он продвигает «умные» весы, с которыми можно узнать вес, процент жира и мышц в теле, а также плотность костной ткани.





Харизматичный пожарный снялся в рекламе бренда Garçon Model. Он представил коллекцию плавок.





Маршалл не считает себя знаменитостью: «Это число рядом с моим именем в Instagram не означает, что я выше кого-то. Я действительно ценю любовь, которую получаю от подписчиков. Это что-то безумное — осознавать, что население моего города — 60 тысяч человек, а в приложении меня читает в четыре раза больше людей».





Фото опубликовано Marshall Perrin (@marshalliss) Янв 24 2017 в 6:15 PST





Маршалл рад, что людей вдохновляют его фотографии из спортзала: «Честно говоря, мне нравится помогать людям — это составляющая моей повседневной работы пожарным. Меня мотивируют добрые комментарии».









«Обратная связь дает мне мотивацию: я понимаю, отчего уходят люди, когда они недовольны собой или своим местом в жизни. Меня не всегда устраивало то, какой я и что я делаю. Когда я нашел спортзал, то чувствовал себя так, будто нашел себя и снова обрел свою истинную сущность. Я говорю не только о силе и выносливости, но и о внутренних изменениях. Я почувствовал себя более сильной личностью».





- Как ты относишься к негативным комментариям?





Маршалл: Как я уже сказал, я ценю любовь, которую получаю от подписчиков, но некоторые люди заходят слишком далеко. Когда рассказываешь о своей жизни в соцсетях, всегда найдутся те, кто будет писать злые комментарии. Иногда они делают это не специально, но это бывает нелепо. А мою страницу читает мама. Привет маме! Я люблю маму и не хочу, чтобы она видела некоторые комментарии. Она сильная женщина, но никто бы не пожелал своей матери читать такое.



Фото опубликовано Marshall Perrin (@marshalliss) Окт 17 2016 в 3:51 PDT





Как выглядит девушка мечты Маршалла? Он отвечает так: «Хм, не думаю, что у меня есть конкретный любимый тип. Меня могут привлекать многие вещи. Конечно, нужно, чтобы тебя тянуло к человеку физически, но для меня важна индивидуальность. Идеально, чтобы девушка была способна поддерживать интересный разговор. Еще для меня много значит чувство юмора, и мне нужно, чтобы с девушкой я мог быть самим собой. Мне нравится шутить, я не всегда очень серьезен. Так что вот главные качества моей девушки мечты — чтобы она была веселой, с ней можно было хорошо проводить время и чтобы она была целеустремленной. Мне нужен человек, который хочет меняться к лучшему вместе со мной».





Фото опубликовано Marshall Perrin (@marshalliss) Июн 17 2016 в 12:49 PDT