Казахстан после допинг-скандала стал 11-м в биатлонной эстафете на ЧМ

Казахстанские биатлонисты заняли 11-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Австрии сразу после скандального обыска их номеров. В смешанной эстафете (2х6 километров у женщин + 2х7,5 километра у мужчин) казахстанский квартет показал 11-й результат результат Sputnik

Эстафету у Казахстана бежали Ольга Полторанина, Анна Кистанова, Максим Браун и Ян Савицкий. Первенствовали в эстафете немцы, второй была сборная Франции, третьей — Россия.





Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Австрии 8 февраля провели обыски в гостиничных помещениях, в которых расположилась перед соревнованиями чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене сборная Казахстана. Был проведен обыск помещений сборной Казахстана по биатлону, изъяты многочисленные медицинские устройства и запрещенные препараты. В настоящее время обнаруженные лекарственные средства, в том числе и из запрещенного списка, переданы Национальному антидопинговому агентству Австрии (NADA).





Причиной обыска послужило сообщение анонимного свидетеля, по словам которого на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Австрийская полиция заявила, что было установлено — все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации.





Сообщается, что в обысках приняли участие 30 сотрудников полиции, из номеров казахстанской сборной изъяты не только препараты, но и мобильные телефоны.





По информации Sputnik, по данному факту перед стартом Кубка организаторы уже сделали соответствующее заявление, сообщив, что, несмотря на обыски, сборная Казахстана будет принимать участие в соревнованиях. Чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стартовал в четверг смешанной эстафетой. Турнир завершится 19 февраля.



