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Новости за сегодня

ООН поддерживает инициативу Президента РК по созданию центра зеленых технологий на базе ЭКСПО-2017

 

9 февраля в офисе организатора ЭКСПО-2017 состоялась встреча Председателя Правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова с Генеральным Комиссаром ООН, Директором регионального Бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу, в ходе которой подписан договор участия ООН в Выставке.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки к ЭКСПО-2017. Ахметжан Есимов проинформировал, что в настоящее время 115 стран и 18 международных организаций подтвердили свое участие на Выставке. 18 стран уже получили павильоны и приступили к тематическому оформлению экспозиции. Он выразил уверенность, что экспозиции ООН продемонстрируют лучшие проекты и достижения организации в области возобновляемых источников энергии.

Со своей стороны, г-жа Султаноглу высоко оценила лидерство Казахстана в продвижении Целей устойчивого развития (ЦУР), а также способность страны вести диалог и способствовать принятию мер в области устойчивого и рационального использования энергии.

«Мы поддерживаем инициативу Президента Назарбаева по созданию центра зеленых технологий и готовы оказать поддержку данному проекту. Я уверена, что выставка станет отличной возможностью для Казахстана придать импульс теме устойчивой энергии. ООН готова внести свой вклад», - сказала Джихан Султаноглу.

В роли Генерального Комиссара ООН в ЭКСПО-2017, Д. Султаноглу координирует участие всей системы ООН в работе выставки.

10 февраля 2017, 10:30
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

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