Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Семинар "Солидарное участие государства, работодателей и граждан в системе ОСМС" пройдет в режиме скайп-вебинара

10 февраля 2017, 10:37

В работе семинара в режиме скайп-вебинара примут участие более 170 человек.


10 февраля 2017 года РГП на ПХВ «Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» Министерства здравоохранения Республики Казахстан проводит семинар в режиме скайп-вебинара на тему «Солидарное участие государства, работодателей и граждан в системе ОСМС», приуроченный обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 31 января 2017 г.

На повестке дня вопросы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов внедрения обязательного социального медицинского страхования:

* основные принципы финансовой модели ОСМС в РК;

* ставки взносов и отчислений для проведения дальнейшей информационно-разъяснительной работы среди населения;

* повышение осведомленности граждан относительно тех категорий, которые освобождаются от уплаты взносов, вопросов оказания медицинской помощи безработным;

* улучшение лекарственного обеспечения и организации экстренной помощи при госпитализации и т.д.

В работе семинара в режиме скайп-вебинара примут участие специалисты Национального Центра проблем формирования здорового образа жизни, Центров формирования здорового образа жизни и Управлений здравоохранения 14 областей и городов Астана, Алматы более 170 человек.

Начало работы семинара в режиме скайп-вебинара 10 февраля 2017 г. в 15.00.

Адрес: 050010, г. Алматы, ул. Кунаева 86 РГП на ПХВ «Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» МЗ РК

Конференц-зал, 3 этаж

Телефоны для справок: +7 (727) 2918842
e-mail: org@hls.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...