Семинар "Солидарное участие государства, работодателей и граждан в системе ОСМС" пройдет в режиме скайп-вебинара
10 февраля 2017, 10:37
В работе семинара в режиме скайп-вебинара примут участие более 170 человек.
10 февраля 2017 года РГП на ПХВ «Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» Министерства здравоохранения Республики Казахстан проводит семинар в режиме скайп-вебинара на тему «Солидарное участие государства, работодателей и граждан в системе ОСМС», приуроченный обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 31 января 2017 г.
На повестке дня вопросы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов внедрения обязательного социального медицинского страхования:
* основные принципы финансовой модели ОСМС в РК;
* ставки взносов и отчислений для проведения дальнейшей информационно-разъяснительной работы среди населения;
* повышение осведомленности граждан относительно тех категорий, которые освобождаются от уплаты взносов, вопросов оказания медицинской помощи безработным;
* улучшение лекарственного обеспечения и организации экстренной помощи при госпитализации и т.д.
В работе семинара в режиме скайп-вебинара примут участие специалисты Национального Центра проблем формирования здорового образа жизни, Центров формирования здорового образа жизни и Управлений здравоохранения 14 областей и городов Астана, Алматы более 170 человек.
Начало работы семинара в режиме скайп-вебинара 10 февраля 2017 г. в 15.00.
Адрес: 050010, г. Алматы, ул. Кунаева 86 РГП на ПХВ «Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» МЗ РК
Конференц-зал, 3 этаж
Телефоны для справок: +7 (727) 2918842
e-mail: org@hls.kz
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