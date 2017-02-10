Семинар "Солидарное участие государства, работодателей и граждан в системе ОСМС" пройдет в режиме скайп-вебинара

В работе семинара в режиме скайп-вебинара примут участие более 170 человек.

10 февраля 2017 года РГП на ПХВ «Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» Министерства здравоохранения Республики Казахстан проводит семинар в режиме скайп-вебинара на тему «Солидарное участие государства, работодателей и граждан в системе ОСМС», приуроченный обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» 31 января 2017 г.





На повестке дня вопросы, посвященные обсуждению наиболее актуальных вопросов внедрения обязательного социального медицинского страхования:





* основные принципы финансовой модели ОСМС в РК;





* ставки взносов и отчислений для проведения дальнейшей информационно-разъяснительной работы среди населения;





* повышение осведомленности граждан относительно тех категорий, которые освобождаются от уплаты взносов, вопросов оказания медицинской помощи безработным;





* улучшение лекарственного обеспечения и организации экстренной помощи при госпитализации и т.д.





В работе семинара в режиме скайп-вебинара примут участие специалисты Национального Центра проблем формирования здорового образа жизни, Центров формирования здорового образа жизни и Управлений здравоохранения 14 областей и городов Астана, Алматы более 170 человек.





Начало работы семинара в режиме скайп-вебинара 10 февраля 2017 г. в 15.00.





Адрес: 050010, г. Алматы, ул. Кунаева 86 РГП на ПХВ «Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» МЗ РК





Конференц-зал, 3 этаж





Телефоны для справок: +7 (727) 2918842