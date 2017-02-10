15 животных, о которых мир узнал совсем недавно
10 февраля 2017, 11:03
На старой доброй Земле еще много созданий, неведомых человечеству.
Мы привыкли думать, что все на нашей планете давным-давно изучено и теперь в поисках неизведанного люди обращаются в космос. Однако и на старой доброй Земле еще много созданий, неведомых человечеству — каждый год ученые открывают новые виды животных, пишет AdMe.ru.
Краб-йети
© Courtesy Ifremer
Этот вид был открыт 2005 году, когда удалось поймать и изучить его единственного представителя. На первый взгляд кажется, что краб покрыт густой шерстью, но на самом деле этот «мех» — густые длинные щетинки.
Бирманская курносая обезьяна
© Zuofu Xiang
Курносые обезьяны обнаружены в 2010 году и обитают исключительно в Бирме. Из-за особого строения носа такие обезьянки чихают во время дождя.
Лягушка «Кермит»
© Brian Kubicki
Открытую в 2015 году лягушку назвали Hyalinobatrachium dianae — в честь Дженет Дианы Кубицки, матери исследователя, открывшего этот вид. Но из-за сходства с персонажем «Маппет-шоу» лягушку чаще называют Кермитом.
Рак «Красивый»
© Christian Lukhaup
Пораженные необычайно красивой окраской панциря этого рака, ученые назвали его Cherax pulcher. Pulcher в переводе с латыни — «красивый», и действительно, вряд ли среди ракообразных можно найти представителя прекраснее.
Лягушка «Пиноккио»
© Tim Laman, National Geographic
Эта лягушка была обнаружена в 2008 году в Индонезии, а сведения о ней опубликованы только в 2010-м. Ее длинный, как у Пиноккио, нос поднимается, когда лягушка чувствует опасность.
Круглоухая слоновья землеройка
© wallstreetotc.com
Первый представитель слоновьих землероек был обнаружен в 2006 году, а как новый вид описан в 2014-м. Несмотря на маленький размер и сходство с грызунами, эти животные — дальние родственники слонов.
Олингито
© Mark Gurney
Олингито — первый хищник, открытый на Западе за последние 35 лет. Долгое время их путали с близкими родственниками — олинго, и только в 2013 году выделили в отдельный вид. О повадках олингито известно мало: это ночные животные, которые хоть и относятся к хищникам, в основном питаются листьями и фруктами.
Рыжебородый тити
© Source, Fair use
Этот примат, открытый в 2008 году, к сожалению, находится под угрозой исчезновения: в мире насчитывается всего около 250 особей. По мнению исследователей, эти обезьяны — однолюбы: они создают пару на всю жизнь и никогда не меняют партнеров.
Анатолийский хохлатый тритон
© Katya
Это земноводное недавно было выделено как отдельный вид. Хохлатый тритон более коренастый, чем его ближайшие родственники, а в длину достигает 10–13 см.
Анкаранский карликовый лемур
© Louise Jasper
Этот карликовый лемур, обитающий исключительно на Северном Мадагаскаре, был открыт в 2014 году.
Краб «Северус Снейп»
© Mendoze, J C.E., Peter K.L. Ng.
Пучеглазый краб с бледно-желтым панцирем был впервые обнаружен в 1998 году исследователем Гарри Конли. Буквально на днях, когда вид был наконец-то описан, ему дали название Harryplax severus. Таким образом ученый Хосе Мендоса отдал дань уважения и первооткрывателю вида, и своей любимой серии книг о Гарри Поттере.
Лаосская гигантская летяга
© Will Burrard-Lucas
Этот летающий грызун — самая большая белка в природе. Ее «крылья» на самом деле скорее выступают в качестве парашютов, помогая летяге плавно скользить по воздуху.
Красящая желтым дождевая лягушка
© Hertz A, Hauenschild F, Lotzkat S, Köhler G
Ярко-желтый пигмент кожи этих лягушек окрашивает кожу при прикосновении к ним. Такая яркая окраска обычно свойственна ядовитым животным, но красящая желтым дождевая лягушка, по мнению ученых, безвредна.
Лиловый краб
© Hendrik Freitag
Эти небольшие крабы отличаются своей необычной фиолетовой окраской. Однако такой ярко-лиловый оттенок имеют только самки и неполовозрелые самцы. Взрослея, самцы приобретают красноватый оттенок.
Моль Дональда Трампа
© Vazrick Nazari
Канадский биолог Вазрик Назари назвал недавно открытую им моль в честь нового президента США: исследователь решил, что чешуйки на голове моли напоминают прическу Дональда Трампа.
Фото на превью Zuofu Xiang
По материалам 10 Incredible Recently Discovered Animals
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