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Новости за сегодня

Условия для переселенцев из южных регионов РК в северные изменились

 

Об этом сегодня сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы будем продолжать стимулировать добровольное переселение. В нашей программе акцент делается на переселение из области в область, при этом из областей трудоизбыточных в трудодефицитные регионы», - озвучил данные Нурымбетов.

Он пояснил, что был проведен анализ по миграционным тенденциям за последние 10 лет. И были определены области, из которых необходимо стимулировать переезд - это из Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской и Мангистауской областей в Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую и Костанайскую области.

«Здесь есть одно новшество. Мы теперь строить дома не будем. Потому что в целом государство, Правительство, установило другую жилищную политику. Теперь всё жильё в стране должно быть по линии «Байтерека», то, что строится арендное жильё, должны быть условия для всех граждан одинаковые», - напомнил вице-министр.

«Поэтому мы изучили мировой опыт в нашей программе в качестве стимула для тех, кто согласится добровольно переехать из южных регионов в северные будем предлагать следующие условия. Мы, во-первых, будем возмещать расходы на переезд в размере 35 МРП - это 79 000 тенге на каждого члена семьи, а также субсидировать его расходы на аренду, найм жилья в течение года. Мы рассчитали сумм: от 34 000 до 68 000 тенге в месяц будем давать субсидии этой семье, которая переедет. Затем уже по общей программе жилищного строительства переселенец будет претендовать на жильё», - пояснил вице-министр.

Кроме того, для повышения мобильности трудовых ресурсов, как сообщили в Минтруда и соцзащиты населения, предусматривается оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством РК.

Ежегодно определяется квота внутреннего переселения с учетом потребности в трудовых ресурсах регионов и работодателей. Для стимулирования переселения будет продолжено использование действующего социального пакета, включающего средства на первичную адаптацию и на возмещение расходов на проезд и провоз багажа. В этом году запланирована выплата субсидий на переезд 2,7 тыс. граждан.

 

Мурат Жакеев

 

10 февраля 2017, 09:41
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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