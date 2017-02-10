Онлайн-операции с депозитами становятся трендом

Новые услуги – открытие депозитов через интернет и онлайн-операции по вкладам физических лиц в круглосуточном режиме – по итогам 2016 года продемонстрировали наилучшую динамику прироста по сравнению с другими продуктами Qazkom.





Количество новых депозитов, открытых в интернете-портале банка (Homebank.kz), удвоилось, а число транзакций по пополнению и изъятию средств с вкладов выросло в 18 раз к концу года, по сравнению с январём, составив порядка 203 тысяч.





Банк прогнозирует трехкратный рост объёма таких операций в текущем году, поскольку с октября 2016 года вкладчики Qazkom могут пополнять и снимать деньги с депозита в любой день недели в режиме 24/7.





«Управлять своими деньгами онлайн становится трендом. Мы видим, как тают очереди в банковских отделениях, - сказал управляющий директор Qazkom Нурлан Жагипаров. – Людям часто нужны деньги в выходные или в нерабочие часы, когда банки закрыты. Поэтому возможность снимать или пополнять вклад в круглосуточном режиме практически сразу стала хитом среди операций в Homebank.kz».









После введения режима 24/7 на операции с вкладами через интернет-портал Homebank.kz количество пополнений/изъятий выросло сразу в полтора раза – до 27 577 транзакций в декабре, из которых 15 392 – операции по пополнению вкладов, а 12 150 – по частичным изъятиям.





«Со своей стороны, банк стремится обеспечить клиентам безопасность и комфорт в управлении их накоплениями, оградить от потенциальных мошеннических посягательств. Сейчас нам важно определить оптимальное соотношение удобства и риска, и выстроить соответствующие банковские процедуры», – добавил г-н Жагипаров.





В настоящее время клиенты банка могут снимать наличные со своих депозитов через интернет-банкинг Homebank.kz с предварительной единоразовой авторизацией через банкомат – до 1 млн тенге в сутки, без авторизации – до 300 тыс. тенге в сутки.





Объем онлайн-операций по открытию и пополнению депозитов за декабрь 2016 г. составил 9,5 млрд тенге; объем изъятий денег с вкладов через интернет-банкинг – 2,2 млрд тенге. В январе 2017 г. эти объёмы составили, соответственно, 6 млрд и 2,5 млрд тенге.









Данная услуга доступна пока только в Qazkom. Банк запустил ее в рамках новой бизнес-стратегии, объявленной основным акционером Кенесом Ракишевым в мае 2016 года и направленной на повышение удобства, качества и скорости обслуживания клиентов. Большинство рутинных банковских операций клиенты Qazkom могут совершать дистанционно, через интернет- и мобильный банкинг, а также через обширную сеть банкоматов и терминалов.



