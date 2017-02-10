А.Мамин провел заседание Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина состоялось заседание Совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы».

На заседании утвержден План развития АО «НК «ҚТЖ» на 2017-2021 годы.

В 2016 году чистый доход АО «НК «Қазақстан темір жолы» составил 28 млрд. тенге. Операционная прибыль Компании за 2016 год составила свыше 90 млрд.тенге.

В рамках утвержденного Плана развития Компании на 2017-2021 годы, в текущем, 2017 году чистый доход планируется на уровне 29 млрд. тенге. Операционная прибыль Компании на 2017 год составит 127 млрд. тенге.

Объем грузооборота Компании в 2017 году планируется на уровне 188,7 млрд. ткм.

Пассажирооборот в 2016 году составил 18 057 млн. пасс-км. В 2017 году в связи с введением новых маршрутов, в частности в преддверии ЭКСПО планируется рост пассажирооборота.

Планируемый объем транзитных контейнерных перевозок в 2017 году в направлении КНР-ЕС составит 230 тысяч ДФЭ, что в 2,2 раза выше показателей 2016 года.

В ходе заседания Совета директоров также утверждены:

- Дорожная карта по реализации Программы трансформации бизнеса на 2017 год;

- План мероприятий по реализации ожиданий Единственного акционера АО «НК «ҚТЖ» на 2017-2021 годы.

Также заслушаны отчеты по итогам работы за 2016 год, комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, а также структурных подразделений Компании.