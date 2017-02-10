Обновленная Skoda Octavia встала на конвейер

Главное новшество – полный привод впервые стал доступен не только для универсала, но и для лифтбэка.

8 февраля на главном заводе Skoda в Млада-Болеславе началось производство обновленной Octavia.





Презентация обновленных моделей Skoda Octavia растянулась на несколько месяцев: базовые лифтбэк и универсал были рассекречены еще в прошлом октябре, а буквально на днях компания показала заряженные Octavia RS 245 – самые мощные модели, стоящие на ступеньку выше "обычных" Octavia RS. В линейку также входит универсал повышенной проходимости Octavia Scout.





Главное новшество – полный привод впервые стал доступен не только для универсала, но и для лифтбэка.



