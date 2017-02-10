Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 323,78 (-0,18), EURKZT_TOD - 345,20/345,70, CNYKZT_TOD = 47,1900 (-0,1000)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 323,78 тенге за доллар (-0,18 тенге), объем торгов - 31 600 тыс. USD (-7 900 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 345,20 тенге за евро, предложение - 345,70 тенге за евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,1900 тенге за юань (-0,1000 тенге), объем торгов - 100 тыс. юаней (-100 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.