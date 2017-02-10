Более 500 предложений получила рабочая группа по политическим реформам, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«На сегодняшний день поступило более 500 разных предложений, помимо этого имеется много мнений. Прошло уже две недели, как проект Закона о поправках в Конституцию вынесен на всенародное обсуждение. Как вы сами видите, в обществе идет активная дискуссия практически по всем пунктам реформы. Члены нашей группы активно работают, обобщают, анализируют все поступающие предложения. К этой работе привлекаются специалисты и эксперты различных отраслей. Следует отметить, что на всенародное обсуждение вынесен лишь проект конституционной реформы. Мы должны это всегда учитывать. По итогам обсуждения он может быть изменен. Предложения, выражающие мнения широких слоев казахстанского общества, могут быть приняты», - отметил руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков на заседании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.





Напомним, рабочая группа была создана по распоряжению Президента Республики Казахстан. На заседании рассмотрены промежуточные итоги всенародного обсуждения проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию страны».

В частности, как уточняет пресс-служба, предложения касаются вопросов усиления роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, деятельности правоохранительной и судебной систем, а также по вопросам прав собственности. Проект Закона будет доработан с учетом поступающих предложений и внесен на рассмотрение Главы государства.

Автор: Дамир Байманов