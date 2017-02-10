Индийская Tata привезет свой первый спорткар в Женеву

Индийский автопроизводитель Tata Motors разработал первый в своей истории спортивный автомобиль. Дебют новинки состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.

Вероятно, модель приедет на выставку в Швейцарии в виде прототипа, поскольку старт ее серийному производству будет дан лишь в 2018 году. Марка собирается построить только 250 экземпляров спорткара.





Специально для новой модели Tata Motors создала новый спортивный суббренд TAMO. По слухам, что его первая модель получит название Futuro.





О Tamo Futuro пока мало официальных сведений. По некоторым данным, он будет весит не больше 800 килограммов и получит 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил.



