Индийская Tata привезет свой первый спорткар в Женеву
10 февраля 2017, 11:25
Индийский автопроизводитель Tata Motors разработал первый в своей истории спортивный автомобиль. Дебют новинки состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.
Вероятно, модель приедет на выставку в Швейцарии в виде прототипа, поскольку старт ее серийному производству будет дан лишь в 2018 году. Марка собирается построить только 250 экземпляров спорткара.
Специально для новой модели Tata Motors создала новый спортивный суббренд TAMO. По слухам, что его первая модель получит название Futuro.
О Tamo Futuro пока мало официальных сведений. По некоторым данным, он будет весит не больше 800 килограммов и получит 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил.
Via livecars
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