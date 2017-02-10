ТОО «СК-Фармация» оштрафовали на 1,3 млрд тг за нарушение антимонопольного законодательства

В период с 2010 по 2015 годы ТОО незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарств единым лотом.

Антимонопольным органом Республики Казахстан выявлен факт злоупотребления доминирующим положением ТОО «СК-Фармация», являющемся единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.





Вступившими в законную силу решениями судов города Астаны установлено, что ТОО «СК-Фармация» в период с 2010 по 2015 годы незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка. Также установлено необоснованное навязывание победителю лотов ТОО «СТОФАРМ» дополнительных обязательств.





Данные действия привели не только к ограничению конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки товаров, но и, возможно, к завышению стоимости самих услуг.

Сумма административного штрафа, наложенного судом, составила 1,3 млрд. тенге.







