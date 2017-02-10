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Новости за сегодня

Посол Казахстана в Греции встретилась с Генеральным прокурором Греческой Республики

 

8 февраля 2017 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике Алексей Волков встретился с Генеральным прокурором Верховного суда Греческой Республики госпожой Ксени Димитриу-Василопулу.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос заключения Меморандума о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой РК и Генеральной прокуратурой Верховного суда ГР.

Посол проинформировал К.Димитриу-Василопулу о том, что с момента обретения независимости в 1991 году Казахстан заключил более 46 двусторонних договоров в сфере уголовного судопроизводства со странами Европы, а также США, Китаем, Индией и Канадой.

Также А.Волков сообщил о подписанном в 2015 году Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом, составляющим правовую основу отношений между РК и ЕС, отметив, что Казахстан стал первой страной постсоветского пространства, подписавшей соглашение подобного формата с ЕС. Посол констатировал, что в настоящее время данный документ ратифицирован Парламентом РК, а также несколькими европейскими странами, и проходит ускоренную процедуру согласования Парламентом Греции.

В связи с тем, что одной из основных сфер сотрудничества в рамках данного Соглашения является правосудие, вопросы миграции, борьба с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, а также с учетом необходимости укрепления двусторонней договорно-правовой базы, Посол пригласил Генерального прокурора Греции в ближайшее время посетить Астану для подписания межведомственного договора о взаимопонимании и проведения переговоров с казахстанскими коллегами.

Согласившись с мнением о том, что заключение подобного рода соглашений является базой для укрепления двусторонних отношений взаимовыгодного сотрудничества, госпожа К.Димитриу-Василопулу сообщила, о готовности греческой стороны заключить Меморандум о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой РК и Генеральной прокуратурой Верховного суда ГР в ходе визита в Астану.

10 февраля 2017, 11:26
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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