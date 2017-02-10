Аким Жамбылской области побывал с рабочей поездкой в Жуалынском районе

По итогам поездки проведено совещание с активом района.

Глава региона ознакомился с работой проводимой в Жуалынском районе по развитию потенциала животноводства и аграрного сектора. Посетил ряд социально – значимых объектов. Ознакомился с ситуацией на водохранилище «Терс-Ашибулак» , передаепресс-служба акима региона.





Свою рабочую поездку аким области начал с солнечной электростанции ТОО «Бурное Solar-1».





Объект, использующий возобновляемые источники энергии, стал первой в Средней Азии солнечной электростанцией с установленной мощностью от 50 до 100 мегаватт. Здесь используются порядка 192 тысяч солнечных панелей для выработки электроэнергии. Общая стоимость солнечной электростанции составляет 23,5 млрд. тенге.





Затем глава региона посетил ТОО «Гамбург», где сейчас полным ходом идет строительство откормочного комплекса на 800 голов крупного рогатого скота. Создано 125 рабочих мест.





В Боралдайском сельском округе Карим Кокрекбаев ознакомился как с помощью тяжелой техники идет очистка дорог местного значения от снега. Посетил сельскую школу, где встретился с жителями.





- Сейчас между аулами имени Б.Момышулы и Кошкар-ата высота снежного покрова достигает 4 – 5 метров. Мы привлекли тяжелую технику для очистки от снега дорог местного значения. Организован весь комплекс мероприятий по недопущению снежных завалов, - сказал аким области.





В районном центре глава региона посетил два предприятия занимающиеся переработкой молока, а также завод по производству растительного масла. Сейчас продукция этих предприятий отправляется на экспорт. В целях создания новых рабочих мест в сельской местности необходимо активизировать работу по созданию крупных сельскохозяйственных производственных кооперативов.





Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с ситуацией на водохранилище «Терс-Ашибулак».





Было отмечено, что в водохранилище имеется порядка 91 млн.куб воды. До начала весенней посевной компании планируется набрать свыше 145 млн. кубов воды. Водохранилище может вместить порядка 158 млн.кубов воды.





По итогам поездки проведено совещание с активом района, в ходе которой подвергнуты резкой критике работа руководства региона и ряда других руководителей разных уровней. Аким области поставил перед местным руководством конкретные задачи по дальнейшему развитию района.







