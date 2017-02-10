Ущерб от краж в Алматинской области в 2016 году составил 1 млрд 328 млн тенге

В 2016 году на территории области всего зарегистрировано 15 945 (2015 год: 13 863) краж имущества, что на 15% больше, чем в предыдущем году. Ущерб от краж имущества в 2016 году составил 1 млрд. 328 млн. тенге (в 2015 году: 1 млрд 770 млн.), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинской областной прокуратуры.

Удельный вес краж в общеуголовной преступности составляет 70%.

Как отмечают в прокуратуре, рост данного вида преступлений отмечен в нескольких регионах страны. Алматинская область находится на втором месте, и уступает лишь Южно-Казахстанской области.

При этом, по числу краж скота Алматинская область расположилась на первом месте по стране, раскрываемость которых составляет всего 34%. Следует отметить, что за последние 5 лет по области зарегистрировано 7 253 фактов скотокрадства.

В связи с увеличением числа краж имущества в конце прошлого года Генеральной прокуратурой был разработан проект под названием «Стоп кражам», целью которой является снижение указанного вида преступлений.

«В настоящее время данный Проект успешно реализовывается во всех регионах страны, в том числе и в нашей области. Вместе с тем, Генеральной прокуратурой в рамках указанного Проекта для Алматинской области отведена дополнительная роль по разработке и внедрению конкретных мер по борьбе со скотокрадством. В этой связи, в ноябре прошлого года распоряжением прокурора области сформирована мобильная (рабочая) группа, а также разработан и запущен План «Дорожной карты по противодействию скотокрадству на 2016-2017г.г.», - сообщили в областной прокуратуре.

План имеет 5 направлений, в которых обозначены 15 конкретных мер:

Первое - организация мест контрольного выпаса сельскохозяйственных животных.

А именно, проведение анализа достаточности земельных участков для организации выпасных пастбищ; организация контролируемых выпасных пастбищ, предназначенных для с/х животных; мест временного содержания животных до выявления владельцев; разработка НПА и разъяснительная работа с населением.

Второе - идентификация и паспортизация с/х животных.

В нее входят проведение анализа достоверности учета с/х животных; организация работы подворового обхода; изучение функционирования действующих баз данных идентификации сельхозживотных (ИСЖ).

Третье - регулирование перевозок животных и мясной продукции.

Это - обеспечение качественного контроля за перевозками с/х животных и мясной продукции; организация праворазъяснительной работы с населением по вопросу перевозки животных.

Четвертое - регулирование рынков, убойных пунктов и мест реализации мясной продукций.

К нему относится - усиление контроля за деятельностью рынков, убойных пунктов и мест реализации мясных изделий.

И последнее пятое направление - это профилактика преступности и повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с кражей с/х животных.

Сюда относится - проведение анализа расходования бюджетных средств; профилактика преступности; повышение уровня раскрываемости; повышение эффективности проведения оперативно-розыскных мероприятий; обеспечение качества работы пробации.

В исполнении указанного Плана кроме прокуратуры области участвуют ДВД области, Местная полицейская служба, Акимат области, государственные органы, связанные с животноводством, а также территориальные подразделения названных государственных учреждений.

Срок исполнения Плана один год, т.е. в конце текущего года будет сделан итог проделанной работы, которая также будет освещена в средствах массовой информации.

Принятыми совместными мерами в январе месяце текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года добились снижения скотокрадства на на 14,3%.

Также, проведением оперативно-розыскных мероприятий была разоблачена преступная группа, которая долгое время занималась кражами скота.

Вместе с тем, борьба с преступностью не должна быть только работой правоохранительных органов, необходима помощь населения.

В связи с этим, в рамках реализации Плана создаются в городах и районах отряды дружинников, целью которых является содействие органам внутренних дел по недопущению, выявлению, раскрытию преступлений. Дружинникам ежемесячно государством будет выплачивается порядка 30 тыс. тенге. В настоящее время уже 8 человек получают зарплату. Конечно этого мало, но прокуратура области в дальнейшем будем искать способы увеличения зарплат дружинников.

Таким образом, будут устранены две больные проблемы региона - это борьба с преступностью и занятость населения. Желающие работать дружинником должны зарегистрироваться в центре занятости населения, как безработное лицо и обратиться в акимат по месту жительства.

Вместе с тем, с использованием средств массовой информации будут широко освещаться сведения о лицах, совершивших кражи имущества, о назначанном наказании, в целях информации населения о преступниках.