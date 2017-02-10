В Караганде за взятку задержан руководитель отдела контроля трудового законодательства
10 февраля 2017, 11:49
Установлено, что Байсалбаев А. брал взятку от работника ТОО «Корпорация Казахмыс».
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области изобличен руководитель отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказган, Сатпаев, Каражал и Улытаускому, Жанааркинскому районам Байсалбаев А., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что Байсалбаев А. получил взятку в сумме 640 000 тенге от работника ТОО «Корпорация Казахмыс» за выдачу положительного заключения по факту проведенной проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии.
В настоящее время Байсалбаев А. задержан и водворен в ИВС УВД г. Караганды.
Проводится досудебное расследование.
Фото с сайта 24.kz
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