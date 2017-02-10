В Караганде за взятку задержан руководитель отдела контроля трудового законодательства

Установлено, что Байсалбаев А. брал взятку от работника ТОО «Корпорация Казахмыс».

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области изобличен руководитель отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказган, Сатпаев, Каражал и Улытаускому, Жанааркинскому районам Байсалбаев А., сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Установлено, что Байсалбаев А. получил взятку в сумме 640 000 тенге от работника ТОО «Корпорация Казахмыс» за выдачу положительного заключения по факту проведенной проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии.





В настоящее время Байсалбаев А. задержан и водворен в ИВС УВД г. Караганды.





Проводится досудебное расследование.



