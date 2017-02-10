Chevrolet представил девять спортивных новинок
10 февраля 2017, 11:51
Премьера новой коллекции состоится в эти выходные на автосалоне в Чикаго.
Компания Chevrolet анонсировала самую обширную коллекцию специальных версий в своей истории. Пакет спортивной отделки Redline, впервые показанный на выставке тюнинга SEMA Show в 2015 году, станет доступен сразу для девяти серийных моделей. В их числе – седан и хетчбэк Cruze LT, седан Malibu LT, купе и кабриолеты Camaro LT и Camaro SS, кроссоверы Trax LT, Equinox LT и Traverse Premier, пикапы Colorado LT, Silverado Double Cab LT Z71 и Silverado Crew Cab LTZ Z71.
Базовый набор Redline у всех моделей одинаков. Он включает черные колесные диски с красными акцентами, черные с красным контуром шильдики, черную радиаторную решетку и фирменную «галстук-бабочку» того же цвета. Далее начинаются различия, зависящие от специфики моделей. Например, Silverado и Colorado получили красные буксировочные проушины, а Camaro – уникальные черные акценты над колесами.
В Chevrolet говорят, что сделали пакет Redline серийным по многочисленным просьбам клиентов, видевших концепт на выставке 2015 года. Премьера новой коллекции состоится в эти выходные на автосалоне в Чикаго. Первым для заказа станет доступен Silverado Redline, остальные модели поступят в продажу в течение этого календарного года.
Текст: Александр Орехов
Фото: Chevrolet
Via cartimes
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