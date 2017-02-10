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Новости за сегодня

ТОО «СК-Фармация» оштрафовали на 1,3 млрд. тг за нарушение антимонопольного законодательства

 

Антимонопольным органом Республики Казахстан выявлен факт злоупотребления доминирующим положением ТОО «СК-Фармация», являющемся единым дистрибьютором по закупу и обеспечению лекарственными средствами населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.

Вступившими в законную силу решениями судов города Астаны установлено, что ТОО «СК-Фармация» в период с 2010 по 2015 годы незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка. Также установлено необоснованное навязывание победителю лотов ТОО «СТОФАРМ» дополнительных обязательств.

Данные действия привели не только к ограничению конкуренции на рынке услуг хранения и транспортировки товаров, но и, возможно, к завышению стоимости самих услуг.

Сумма административного штрафа, наложенного судом, составила 1,3 млрд. тенге.

Напомним, что ранее Президент РК Нурсултан Назарбаев потребовал уволить сотрудников компании «СК-Фармация» за коррупцию. На следующий день после критики Назарбаева уволился руководитель «СК-Фармация» Нуржан Алибаев.

 

 

10 февраля 2017, 11:46
Источник, интернет-ресурс: Комитета по рег. ест. моноп. и защ. конкуренции

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