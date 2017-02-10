Для восстановления работы антидопинговой лаборатории в Алматы нет средств - МКС РК

Для возобновления работы антидопинговой лаборатории в Алматы необходимы финансовые средства, сказал председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ельсияр Канагатов в кулуарах правительства РК журналистам, передает корреспондент BNews.kz.

«Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проверяет работу лабораторий. Естественно, каждая лаборатория должна совершенствоваться. Должна быть современная аппаратура, оборудование, если они не соответствуют, то работа приостанавливается до тех пор, пока не будут приняты меры по улучшению лаборатории», - сказал Е. Канагатов.

По его словам, в настоящее время министерство совместно с ВАДА отрабатывает текущую ситуацию.

«Нами принята дорожная карта по реализации замечаний, которые нам высказала комиссия. Все работы идут по плану. Понятно, что необходимо новое оборудование, покупать - это вопрос финансирования, он постепенно решается. Я думаю, мы добьемся того, чтобы наша лаборатория снова заработала. По поводу финансирования: мы сделали бюджетную заявку и через ФНБ «Самрук-Казына» привлекаем спонсоров», - добавил Е. Канагатов.

Напомним, 24 июня 2016 года стало известно о решении ВАДА приостановить деятельность антидопинговой лаборатории в Алматы из-за отсутствия инновационного оборудования на четыре месяца. Однако, срок восстановления или другое решение по аккредитации казахстанской лаборатории пока неизвестны, так как до сих пор не найдены финансовые средства.