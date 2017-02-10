Верховный суд обязал адвокатов «стучать» на клиентов?

Новое нормативное постановление Верховного суда РК вызвало негодование в адвокатском сообществе Казахстана.

Поводом для возмущения послужило нормативное постановление Верховного суда о пособничестве, опубликованное 22 декабря. Документ официально именуется «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении».

«С огромным изумлением я обнаружил в нём привет адвокатам и поднял шум. Целых 4 абзаца посвящены тому, как и когда адвокаты бывают пособниками своих подзащитных. Судьи дают рекомендации, как изобличать подлых адвокатишек. Под угрозу уголовного преследования попала «правовая помощь в задуманном» и даже просто советы подзащитному. Ни одна другая профессия не затронута! Как выявлять пособников преступников среди самих судей, а также прокуроров и полицейских, Верховный суд почему-то не рассказал. Хотя это намного логичнее, - пишет на своей странице в Facebook алматинский адвокат Джохар Утебеков. - Новое нормативное постановление любезно развязывает руки силовикам в прослушивании адвокатов, видеоконтроле и наружном наблюдении за ними. Адвокатов склоняют к тому, чтобы стучать на своих подзащитных!»

Так, например, адвокат, оказывающий юридическую помощь, согласно статье 70 Уголовно-процессуального кодекса РК, не вправе совершать какие-либо действия против интересов своего подзащитного. Однако, как следует из постановления ВС, он «обязан предоставлять в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сведения и информацию о подозрительных операциях его клиента, которые могут быть направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность».

Кроме того, «при укрытии лица, совершившего преступление, средств и орудий преступления, следов преступления и иных доказательств адвокат несёт ответственность за заранее не обещанное или заранее обещанное укрывательство на общих основаниях. В тех случаях, когда адвокат, узнав о готовящемся со стороны своего подзащитного нового уголовного правонарушения, даёт ему советы или оказывает иную правовую помощь в задуманном, то он (адвокат) подлежит ответственности в качестве соучастника (пособника) деяния, совершённого его подзащитным».

Примечательно, что проект нормативного постановления несколько недель якобы находился в открытом доступе на сайте Верховного суда для публичного обсуждения. Однако, получается, что адвокатское сообщество узнало о нём только после того, как оно было принято, вступило в законную силу и является обязательным для исполнения.

В связи с этим в ряде областей страны прошли собрания, в том числе и в Атырауской областной коллегии адвокатов, где защитники обсудили резонансный документ.

- Это нормативное постановление почему-то затрагивает только адвокатуру, а не, скажем, медиаторов, которые тоже не вправе разглашать ставшие известные им сведения, полученные в ходе профессиональной деятельности, или же священнослужителей, у которых существует тайна исповеди. Постановление противоречит не только Закону «Об адвокатской деятельности», но и Конституции. Данный документ содержит неясные и нечёткие формулировки, что может послужить в качестве рычага воздействия на «несговорчивых» принципиальных адвокатов со стороны органов уголовного преследования. Кроме того, данное постановление компрометирует такое известное всем понятие, как адвокатская тайна. Если нас обязывают доносить на своих клиентов, то в итоге институту адвокатуры в Казахстане могут просто перестать доверять, - считает адвокат Атырауской областной коллегии адвокатов Айдос Ибраимов.

По его словам, в настоящее время адвокатским сообществом Казахстана рассматривается вопрос об обращении в Генеральную прокуратуру РК, которая имеет право опротестовать нормативное постановление. Рассматриваются и иные меры, направленные на отмену скандального постановления.

Тем временем, Верховный суд выступил с заявлением, что опасения встревоженных адвокатов надуманны, что постановление «полностью соответствует действующему законодательству об адвокатской деятельности и корректно регламентирует вопросы пособничества в преступлении».

«Адвокат, руководствуясь законодательством, обязан хранить в тайне сведения, ставшие ему известными в связи с оказанием юридической помощи, и не разглашать их без согласия лица, обратившегося за помощью. В этой связи адвокат не может быть привлечён к уголовной ответственности за недонесение о другом совершённом его подзащитным факте преступления, ставшем известном адвокату при оказании юридической помощи», - говорится, в частности, в разъяснении Верховного суда, опубликованном на сайте Informburo.kz.

Подчёркивается, что в обсуждении проекта, помимо других профессиональных юристов, принимал участие и представитель коллегии адвокатов города Алматы. В результате проект получил положительную оценку со стороны заинтересованных государственных органов и организаций.

Лев Гузиков