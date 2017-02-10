Судебная система – важное звено успешной реализации Послания - Председатель ВС К.Мами

Прошедший 2016 год был очень значимым для судебной системы.

Наличие в стране сильного и независимого суда – не просто веление времени. Это фактор состоятельности государства в целом, его стабильности и экономического развития, залог инвестиционной привлекательности и здоровых общественных процессов. На минувшей неделе высший судебный орган страны подвел итоги своей работы в 2016 году.





Председатель Верховного суда Кайрат Абдразакович Мами дал эксклюзивное интервью «Казахстанской правде» , рассказав о последних масштабных преобразованиях в судебной системе и дальнейшей работе отечественной Фемиды в контексте реализации Послания Главы государства и итогов VII съезда судей.





– Кайрат Абдразакович, расскажите об основных итогах реформ в судебной системе, как изменилась деятельность судов, и что это дало простым людям?





– Действительно, прошедший 2016 год был очень значимым для судебной системы. Это связано прежде всего с практической реализацией намеченного Президентом страны Плана нации. В связи с этим произошли кардинальные преобразования судоустройства и судопроизводства страны, ключевыми элементами которых стали переход к трехзвенной системе правосудия и начало работы нового Гражданского процессуального кодекса.





Сегодня уже можно говорить о том, что все нововведения оправдали себя. Такую оценку дал Глава государства на прошедшем VII съезде судей в ноябре прошлого года. Мы на практике убедились в эффективности новых процессуальных правил, правовых институтов и системы подбора судейских кадров.





Обозначу только некоторые показатели. Общий срок прохождения гражданских дел в судах сокращен вдвое, более 82% гражданских дел завершается на первом же судебном заседании. На 43% увеличилось количество дел приказного производства, на 68% – оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора, почти в 3 раза – с применением медиации. 59,2% дел рассматривается в порядке упрощенного производства, без вызова сторон в суд. На четверть уменьшилось число дел, рассмотренных с участием прокурора.





Это и есть все те показатели, которые значительно упростили правосудие, сделали его более понятным для людей. Ушло в историю такое понятие, как судебная волокита. Самое главное, что достаточно широко заработали всевозможные примирительные процедуры, в том числе партисипативные. Они позволяют сторонам на любой стадии судебного процесса примириться, найти компромиссное решение, а значит, исчерпать саму суть спора.





– А как обстоят дела по уголовному судопроизводству?





– По уголовным делам стали больше применяться альтернативные виды наказаний. Более 3,8 миллиарда тенге наложено штрафов только по вступившим в законную силу приговорам. Лишение свободы применено лишь в отношении четверти осужденных. Судебные реформы оказывают существенное влияние на снижение тюремного населения. При этом нельзя не отметить, что криминогенная обстановка в стране остается стабильной, а это в свою очередь свидетельствует о взвешенной судебной практике.





В прошлом году в 2,6 раза больше следственные судьи рассмотрели материалов о санкционировании, причем 48% из них – по новым полномочиям.





В контексте прозрачности судебной системы хочу особо отметить интенсивное развитие электронного правосудия. Это способствовало тому, что свыше 80% исков поступают сегодня в электронном виде.





Мы избавились от очередей в канцеляриях судов! Еще два года назад это было настоящей проблемой. Сейчас, чтобы обратиться в суд, человеку даже нет необходимости выходить из дома, чтобы подать заявление или жалобу, получить копию судебного акта или ознакомиться с протоколом судебного заседания. Для этого ему достаточно авторизоваться в «Судебном кабинете» интернет-ресурса Верховного суда.





Благодаря электронному извещению на 76% снизилось количество дел, рассмотренных в заочном порядке.





В рамках Плана нации решены проблемы финансирования и достигнуто 100-процентное оснащение судов системами аудио-, видеофиксации судебных процессов. В результате число жалоб на действия судей сократилось в 2 раза. Такого результата мы не могли прежде добиться дисциплинарными мерами.





В результате интеграции информационных систем судов с другими государственными органами в суды поступило 336 тысяч административных материалов и 637 тысяч постановлений судебных исполнителей о санкционировании. А это оперативность и полная прозрачность, которая в конечном счете опять же направлена на повышение удобства для населения при соприкосновении с судами.





– Сегодня в Казахстане началась активная работа по реализации Послания Президента народу Казахстана. Что делается в этом направлении высшим судебным органом?





– Хотелось бы отметить, нынешнее Послание главы государства народу Казахстана является действительно стратегическим. В нем определены главные подходы и ориентиры для работы государства на предстоящие 25 лет.





В своем Послании Президент поставил задачу создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Он определил пять основных приоритетов и призвал государственные органы и всех казахстанцев принять самое активное участие в решении вопросов дальнейшей модернизации страны.





Судебная система, обеспечивая верховенство права и равенство всех перед законом, является важным звеном успешной реализации Послания. В связи с этим суды не должны ограничиваться только специфическими для них направлениями Послания, но и в рамках своей компетенции должны активно работать по всем другим приоритетам. Среди них защита частной собственности, привлечение иностранных инвестиций, поддержка массового предпринимательства, улучшение налогово-бюджетной политики, рациональное использование бюджета и другие.





– А как это сделать? Разве судьи не должны ограничиваться только отправлением правосудия?





– Поясню. В своей каждодневной работе по отправлению правосудия суды регулярно сталкиваются с проблемными ситуациями, вытекающими в том числе и из практического применения законов. В связи с этим у судов всегда есть возможность выявить так называемый топ наиболее часто встречающихся проблем и предложить свое решение по ним.





В связи с этим Верховным судом будет проведено обобщение судебной практики по всем вышеуказанным вопросам, проревизировано законодательство и подготовлены комплексные предложения в соответствующие органы.





Особое внимание будет уделено имплементации лучших практик и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как всем известно, данной организацией были подготовлены рекомендации для нашей страны, в том числе по обеспечению верховенства права. Многое уже сделано в прошлом году в рамках исполнения Плана нации, и эта работа продолжается. В ближайшее время состоится визит экспертов ОЭСР в Казахстан. Мы планируем провести для них презентацию проекта Административного процессуального кодекса. Кроме того, предполагаем обсудить с экспертами ОЭСР вопросы уголовной ответственности за коррупцию и ее применение.





Также ОЭСР уделяет особое внимание вопросу «добропорядочности органов судебной власти». В него входят такие составляющие, как институциональная, операционная и финансовая независимость судебной власти и судей, иммунитет служителей Фемиды и судейское самоуправление. Кроме того, это набор и продвижение на основе личных качеств, основания для увольнения и сроки полномочий судей, правила этики, конфликты интересов, декларирование имущества судей, жалобы на них, дисциплинарное производство, распределение дел в судах. По итогам реализации Плана нации у нас здесь есть большие подвижки, которые мы презентуем ОЭСР и обсудим с ними дальнейшие направления для совместной работы.





Мониторинговая группа по их выбору будет ознакомлена с работой местных судов. Кстати, в прошлом году в рамках взаимодействия с проектом «Платформа верховенства права Европейский союз – Центральная Азия» проводился мониторинг Целиноградского районного суда Акмолинской области. Данный суд выбран экспертом самостоятельно. Мониторинг проводился с участием экс-президента апелляционного суда Франции, почетного президента апелляционного суда Фор-де-Франс Экспера Эрве. Экспертом была дана высокая оценка организации судебного администрирования, развитию электронного правосудия, современных средств извещения участников процесса, оперативности правосудия. Он позитивно оценил наработки суда по правовому просвещению. Итоги данного мониторинга размещены на сайте Верховного суда, с ними может ознакомиться каждый желающий.





Также мы планируем презентовать экспертам ОЭСР работу Академии правосудия, ее программы обучения и повышения квалификации действующих судей. Для нас очень важны международные оценки экспертов и их заключения по улучшению работы. Верховный суд всегда готов работать по имплементации в свою деятельность лучших практик.





– В Послании большое внимание уделяется инвестициям, улучшению бизнес-среды, бюджетной политики, о которых Вы уже упоминали. Я думаю, нашим читателям будет интересно, как суды планируют работать по этим направлениям?





– В части усиления работы по повышению привлекательности республики для иностранных инвесторов будет обобщена судебная практика по инвестиционным спорам, продолжена работа по совершенствованию законодательства. Отрадно отметить, что в этой работе заметную роль стал играть Международный совет при Верховном суде. На днях в Астане проведен «круглый стол» по обсуждению практики рассмотрения инвестиционных споров и разграничению их подсудности с учетом первого года работы специализированной коллегии.





Большое внимание уделяется вопросам улучшения и расширения бизнес-среды. В прошлом году проведено обобщение судебной практики рассмотрения гражданских дел по искам об оспаривании уведомлений налоговых органов. Запланировано проведение «круглого стола» о признании недействительной регистрации/;перерегистрации юридического лица и ее последствиях. Его итоги будут доведены до совета по правовой политике при Президенте. Кроме того, в текущем году будет принято новое нормативное постановление Верховного суда «О судебной практике применения налогового законодательства».





Для «перезагрузки» финансового сектора планируем продолжить работу по принятию поправок, инициированных Верховным судом в рамках законопроекта по вопросам коллекторской деятельности. В настоящее время он находится на рассмотрении в Парламенте. Речь идет об установлении к требованиям банков специальных сроков исковой давности.





В части улучшения налогово-бюджетной политики будем прорабатывать инструменты по внесудебному порядку разрешения споров о взыскании налоговой задолженности по имущественным и транспортным налогам. Намерены также проработать практику вынесения по ним налоговыми органами налогового приказа, который бы направлялся на исполнение напрямую судебному исполнителю.





Верховный суд внесет предложения в проекты законов «О налогах и других обязательных платежах в бюджет и таможенном деле» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного дела». Кроме того, судьи примут активное участие в обсуждении проекта Кодекса о недрах.





Также хотел обратить внимание на вопросы, связанные с совершенствованием сферы госзакупок. Мы провели обобщение судебной практики о рассмотрении гражданских дел по искам частных лиц к государственным учреждениям о взыскании сумм по обязательствам, вытекающим из государственных закупок. На основании этого и с учетом введения с 1 января 2016 года нового Закона «О государственных закупках» будет принято новое нормативное постановление.





В Послании глава государства обратил также внимание на вопросы борьбы с терроризмом, в том числе религиозным и киберпреступностью. Здесь мы тоже готовим свои предложения с учетом анализа мирового опыта. В частности, изучается целесообразность введения специализации судей по данным вопросам и создания банка аудио-, видеозаписей судебных процессов по преступлениям, связанным с терроризмом, с целью их использования при обучении судей.





Все эти вопросы имеют прямое практическое значение для реализации поручений Президента, изложенных в Послании. По всем ним уже начата работа. Определены конкретные исполнители и сроки.





– Кайрат Абдразакович, можно в двух словах о новой Академии правосудия. Какие изменения будут внесены в образовательный процесс?





– Сегодня Академия правосудия уже работает в полной мере. Решены все организационно-финансовые вопросы. Кстати, первый выпуск из 60 магистрантов состоится в нынешнем году.





При определении дальнейших путей развития судебного образования перед Академией правосудия была поставлена задача по усовершенствованию способов и методик обучения с ориентиром на новые формы распространения и обмена информацией. В современных условиях образование должно быть построено так, чтобы не просто передавать слушателям определенный объем знаний, а развивать в них способности оперировать информацией, прививать необходимые профессиональные навыки.





В ближайшее время будет разработан проект Концепции развития академии. В ней будут определены цели, задачи и пути их достижения в части внедрения инновационных технологий образования и развития научно-исследовательской деятельности. Кроме того, указанные в Послании приоритеты системы образования будут включены в разрабатываемую Стратегию судебного образования до 2020 года.





Все это позволит создать необходимую систему подготовки судей новой формации, готовых работать с учетом современных вызовов и нагрузок.





– В Послании глава государства также поднимал вопросы, которые фактически напрямую ассоциируются с судебной системой. Речь идет о гуманизации административного и уголовного законодательства. Вроде бы многое здесь уже сделано, введено новое уголовное законодательство... Какова позиция Верховного суда в этом вопросе?





– Касательно гуманизации административного и уголовного законодательства будет проработан вопрос расширения применения наказания в виде штрафа и установления разумных сроков его погашения. Этот вопрос уже стоит в плане Совета по правовой политике при Президенте. Планируем именно на этой площадке внести свои предложения с учетом текущей судебной практики.





Также мы уже начали проработку вопросов по декриминализации экономических составов преступления с невысокой степенью общественной опасности. В частности, планируется проанализировать практику назначения наказаний за налоговые правонарушения и внести предложения по их декриминализации и исключению уголовной ответственности в случае добровольной уплаты налогов и штрафов. Здесь, считаю, было бы полезным внимательно изучить зарубежный опыт. К примеру, той же России, где это уже внедрено и работает.





Что касается административного законодательства, то нами изучается вопрос о возвращении института малозначительности штрафа. Такая норма работает в уголовном законодательстве.





Кроме того, считаю, что Верховный суд должен наконец определиться с санкциями по преступлениям, связанным с лжепредпринимательством. По этому поводу идут долгие споры, и предложения озвучиваются кардинально противоположные.





– Еще один из важнейших вопросов, который, безусловно, волнует всех казахстанцев, это конституционная реформа, инициированная главой государства. Кайрат Абдразакович, как член рабочей группы расскажите о ней поподробнее?





– Определенные Президентом изменения в правовом поле страны в рамках перераспределения полномочий между ветвями государственной власти считаю своевременными. Действительно, сейчас при решении практи-ческих вопросов по дальнейшему обеспечению развития страны в различных сферах, считаю, что каждая ветвь власти должна обладать всеми необходимыми полномочиями и нести ответственность за свои решения.





Верховный суд внес свое видение предстоящей реформы. Наши подходы касаются прежде всего судоустройства и судопроизводства, отправления правосудия, взаимоотношений с Правительством, Парламентом, правоохранительными и иными государственными органами.





В части сферы правосудия это предложения по коррекции отдельных норм Конституции страны. В соответствии с шагом 17 Плана нации в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» вносятся дополнения, по которым фактически изменены требования по стажу и возрасту кандидатов на судейские должности. Нами предложено внести изменения в статью 79 Конституции с тем, чтобы требования к судьям устанавливались Конституционным законом.





Предложено внести соответствующие изменения в статью 81 Основного закона. Речь идет о высказанных различных мнениях при обсуждении вопроса о переходе к трехзвенной судебной системе и придании Верховному суду статуса и функций не надзорной, а кассационной инстанции.





Третий блок предложений касается согласованности с нормами Конституции вопросов усиления судебного контроля.





Все эти предложения поддержаны и учтены при разработке проекта закона, предложенного Главой государства для обсуждения. В настоящее время во всех регионах в судах началась активная работа по обсуждению предлагаемых поправок. Я уверен, судебный корпус поддержит данную реформу.





Кроме того, в рамках реформы Верховным судом предложено рабочей группе свое видение по реформированию законодательства для дальнейшей реализации Плана нации и рекомендаций ОЭСР в части судов.





В частности, речь идет о конституционном урегулировании вопросов деятельности суда Международного финансового центра «Астана» и дальнейшей передаче от органов прокуратуры судам полномочий по санкционированию всех следственных действий, ограничивающих права человека, а также сокращению участия прокурора в гражданском судопроизводстве.





Источник: www.kazpravda.kz