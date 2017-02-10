 
Частично облачно: снег
-27°

Астана

Частично облачно: снег

Вероятность осадков: 6%

Влажность: 66%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: западный, 8.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

324.30

10 февраля 

Курс НБРК

323.96

-

АЛМАТЫ

Покупка

323.80

Продажа

324.30

АСТАНА

Покупка

323.90

Продажа

324.30

Подробнее
347.00

10 февраля 

Курс НБРК

346.57

-

АЛМАТЫ

Покупка

345.50

Продажа

347.00

АСТАНА

Покупка

345.50

Продажа

347.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Караганде за взятку задержан руководитель отдела контроля трудового законодательства

 

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области изобличен руководитель отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказган, Сатпаев, Каражал и Улытаускому, Жанааркинскому районам Байсалбаев А., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что Байсалбаев А. получил взятку в сумме 640 000 тенге от работника ТОО «Корпорация Казахмыс» за выдачу положительного заключения по факту проведенной проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии.

В настоящее время Байсалбаев А. задержан и водворен в ИВС УВД г. Караганды.

Проводится досудебное расследование.

 

10 февраля 2017, 12:01
Источник, интернет-ресурс: Нац. бюро по противодействию коррупции

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код