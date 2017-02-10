Трамп: Мы и дальше будем придерживаться политики «одного Китая»

Лидеры стран предложили провести личную встречу, пригласив друг друга к себе.

Президент США Дональд Трамп согласился и далее придерживаться политики «одного Китая». В этом он заверил председателя КНР Си Цзиньпина в ходе телефонного разговора , передает , передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.





В сообщении Белого дома отмечается, что лидеры двух стран провели длительный телефонный разговор вечером в четверг, 9 февраля.





«Представители Соединенных Штатов и Китая будут участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении. Звонок был охарактеризован в Белом доме как «сердечный разговор», в ходе которого главы государств выразили наилучшие пожелания народам.





За день до этого, 8 февраля, Трамп направил Си Цзиньпину письмо, в котором заявил, что надеется на сотрудничество с китайским коллегой, чтобы «развивать конструктивные отношения», которые приносят пользу обеим странам.





В ходе телефонного разговора лидеры двух стран предложили провести личную встречу, пригласив друг друга к себе.



