Трамп: Мы и дальше будем придерживаться политики «одного Китая»
10 февраля 2017, 12:07
Лидеры стран предложили провести личную встречу, пригласив друг друга к себе.
Президент США Дональд Трамп согласился и далее придерживаться политики «одного Китая». В этом он заверил председателя КНР Си Цзиньпина в ходе телефонного разговора, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
В сообщении Белого дома отмечается, что лидеры двух стран провели длительный телефонный разговор вечером в четверг, 9 февраля.
«Представители Соединенных Штатов и Китая будут участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении. Звонок был охарактеризован в Белом доме как «сердечный разговор», в ходе которого главы государств выразили наилучшие пожелания народам.
За день до этого, 8 февраля, Трамп направил Си Цзиньпину письмо, в котором заявил, что надеется на сотрудничество с китайским коллегой, чтобы «развивать конструктивные отношения», которые приносят пользу обеим странам.
В ходе телефонного разговора лидеры двух стран предложили провести личную встречу, пригласив друг друга к себе.
Фото: Pete Marovich / Pete Marovich - Pool via CNP / Globallookpress.com
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