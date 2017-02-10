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В Алматы оглашен приговор убийце сотрудника банка

10 февраля 2017, 12:15

Суд посчитал, что Байзаков совершил убийство в одиночку.


Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор виновным в убийстве сотрудника одного из алматинских банков Нуршата Розиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых Жандос Байзаков и Аслан Райбаев. По материалам дела подсудимые, увидели, как Розиев совершил ДТП, и стали его шантажировать, в обмен на свое молчание. Однако затем отец потерпевшего сказал им, что они сами сообщили о ДТП владельцу пострадавшей автомашины и восстановили ему ущерб, тем самым отказал им в деньгах.

Суд посчитал, что Байзаков совершил убийство в одиночку. Жандосу Байзакову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима с конфискацией имущества.

Аслану Райбаеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционной коллегии. Родственники потерпевшего будут обжаловать приговор.

Напомним, Нуршат Розиев пропал в ночь на 3 сентября 2016 года. Дом, в котором он жил, частично сгорел. Его автомобиля марки Nissan Primera не было во дворе дома. Позже его тело было найдено в реке.

фото: informburo.kz

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