В Алматы оглашен приговор убийце сотрудника банка

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор виновным в убийстве сотрудника одного из алматинских банков Нуршата Розиева , передает корреспондент МИА « , передает корреспондент МИА « Казинформ ».





На скамье подсудимых Жандос Байзаков и Аслан Райбаев. По материалам дела подсудимые, увидели, как Розиев совершил ДТП, и стали его шантажировать, в обмен на свое молчание. Однако затем отец потерпевшего сказал им, что они сами сообщили о ДТП владельцу пострадавшей автомашины и восстановили ему ущерб, тем самым отказал им в деньгах.





Суд посчитал, что Байзаков совершил убийство в одиночку. Жандосу Байзакову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима с конфискацией имущества.





Аслану Райбаеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.





Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционной коллегии. Родственники потерпевшего будут обжаловать приговор.





Напомним, Нуршат Розиев пропал в ночь на 3 сентября 2016 года. Дом, в котором он жил, частично сгорел. Его автомобиля марки Nissan Primera не было во дворе дома. Позже его тело было найдено в реке.



