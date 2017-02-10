Канагатов: Ситуация на ЧМ по биатлону - халатное отношение нашего врача

По словам Председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК Ельсияра Канагатова , в произошедшем виноват спортивный врач команды, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Вот его прямая цитата, без корректировок:





«По ситуации с чемпионатом мира по биатлону мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определённые требования, когда вы знаете, что кроме запрещенных препаратов есть препараты, которые не запрещенные. И нашим спортсменам требуется восстанавливаться, иногда наши спортсмены тоже болеют, и эти препараты, которые не запрещенные, мы естественно, вместе с врачами, они используют. И в данной ситуации я вижу в плане что после использования надо было, нарушен порядок утилизации этих отходов, медикаментов. То, что они бросили где-то. Естественно в Европе сейчас ведётся активно работа по борьбе с терроризмом, естественно все это мимо не проходит, и поэтому они выявили, и после этого естественно проверили нашу команду. И в настоящее время наши спортсмены допущены», - сказал представитель министерства культуры.





Он также отметил, что несмотря на случившееся команда была допущена до соревнований, и в результате упорной борьбы в смешанной эстафете смогла завоевать 11 командное место. Хотя отметил, что выступление стало возможным благодаря поддержке министерства.





«У нас есть официальный представитель, генеральный секретарь союза биатлонистов Казахстана, который там на месте регулирует эти вопросы, - продолжил он. - Мы находимся на связи с нашими спортсменами, тренерами, врачами. И эту работу ведем. В первую очередь, мы должны их поддержать спортсменов в такой ситуации. Хотя я такого скандального ничего не вижу. Пока нет таких результатов, которые можно было говорить о том, что это такое дело. Это я объясню, как это было и, естественно, реакция органов Австрии в этом закономерна. И в любой стране также отнеслись. Проверяют сейчас все медикаменты. И я думаю, что результаты будут хорошими для нас. И мы об этом вам сообщим».





Он обратил внимание на то, что министерство культуры и спорта, национальный олимпийский комитет, а также федерации по всем видам спорта, нацелены на «чистый спорт» в Казахстане.





«Мы против допинга, естественно понимаем соответствующие меры и будем ужесточать требования к тем, которые будут нарушать допинговые правила» - сказал он, так и не ответив на вопрос, как казахстанские чиновники защищают спортсменов, представляющих страну за рубежом.

На помощь Канагатову пришла вице-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова (министра на пресс-конференции в правительстве РК не было):





«Нашим спортсменам в Австрии обеспечена вся правовая защита. И если бы так не было, они бы вчера уже не выступали. Я думаю, что все это в рамках законов и, если есть какие-то оплошности, как сказал Ельсияр Канагатов, что есть человеческий фактор, когда не были соблюдены определенные правила. Я думаю, что все это будет решено. Самое главное, что наши спортсмены под нашей правовой защитой, нашего государства» - заключила она.





Ранее сообщалось , что у казахстанских спортсменов были обнаружены многочисленные медицинские устройства и запрещенные фармакологические препараты. Генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Усенов пояснил , что у Казахстана есть документы на использование найденных препаратов. Р езультаты анализов проб наших спортсменов появится в течение нескольких дней.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта kfb.kz



